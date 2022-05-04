توجيهات عاجلة من المدارس للطلاب بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني التي تبدأ 7 مايو الجاري، في المدارس وتعقد ورقياً وفق مجموعة من المواصفات الفنية للورقة الامتحانية والتي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بحيث تركز الأسئلة على فهم الطاب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين.

وشددت الإدارات التعليمية على جميع المدارس بضرورة التنبيه على الطلاب بضرورة إحضار جميع الأدوات الخاصة بأداء الامتحان من قلم جاف أزرق وقلم رصاص وممحاة وآلة حاسبة ومسطرة، وعدم تبادل هذه الأدوات في اللجنة الامتحانية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

تعليمات مشددة بمنع اصطحاب الهاتف المحمول في اللجان الامتحانية

وأكدت الإدارات في خطابها للمدارس، أنه يتم التنبيه مجدداً على الطلاب بعدم استخدام أي قلم ألوان غير القلم الأزرق للإجابة على أسئلة الامتحان وعدم استخدام مزيل للكتابة «الكوريكتور» نهائياً في ورقة الإجابة وعدم إحضاء التليفون المحمول في وقت الامتحانات نهائياً.

ونوهت بأنه بالنسبة لطلاب المرحلة الابتدائية ممنوع نهائياً اصطحاب الألعاب أثناء فترة الامتحانات ويجب على جميع الطلاب الالتزام بالإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

قواعد وضع أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الثاني

-مراعاة شمول المفردات الاختبارية لجوانب المحتوى وتناولها للجوانب المهمة.

- يجب أن يتضمن السؤال كلمات مثل: من وماذا ومتى وأذكر وحدد، وغير ذلك من الكلمات التي ترتبط بتذكر الحقائق والمعلومات.

- يمكن استخدام عبارات أخرى من شأنها أن تقيس المستويات العليا من الأهداف مثل لماذا واشرح وقارن واربط وفسر أسباب وحلل وانقد.

- العبارة التي يستخدمها واضع السؤال تتوقف على مخرجات التعلم التي يريد قياسها.

- يجب أن تكون المفردات واضحة ومحددة.

- تقيس المفردة الاختبارية قدرة المتعلم على الإبداع والابتكار.

- يجب ألا تحتوي العبارة على عدد كبير من الفراغات.

- يفضل أن تحتوي المفردة الاختبارية على كلمة واحدة ناقصة، وأن تكون في نهايتها أو كلمتين ناقصتين فقط حتى يتمكن المعلم من الفهم والإجابة.

- أن تصاغ العبارة الناقصة في شكل مختصر.

- وأن تتعلق التكملة بفكرة معينة أو مفهوم معين تمت دراسته، وليس مجرد تكملة لغوية أو تكملة حسب المعنى العام.

- عدم وجود دلالات تشير إلى الإجابة الصحيحة، مثل استخدام صيغ التأنيث والتذكير والإفراد والجمع أو تباين طول مسافة الفراغ من مفردة اختبارية إلى أخرى.

-يجب أن تصاغ العبارة بإحكام بحيث تكون صحيحة تماما أو خاطئة تماما، ولا تحتمل أي جدل حول صوابها أو خطئها.

- وتتضمن العبارة أو السؤال فكرة واحدة فقط.

- تجنب العبارات التي تحتوي على نفي النفي.