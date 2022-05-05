توقعات برفع سعر الفائدة لـ1% ببنك إنجلترا لرابع مرة: الأعلى منذ 13 عاما

من المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1% اليوم الخميس، للمرة الرابعة على التوالي، إلى أعلى مستوى منذ 13 عامًا، مما يدفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل عام 2009، على الرغم من استمرار معدل التضخم في الارتفاع إلى أعلى مستوياته في 30 عامًا وظهور علامات التباطؤ الاقتصادي.

خيارات محدودة أمام بنك إنجلترا

قال المحافظ أندرو بايلي مؤخرًا إنَّ البنك يسير في «مسار ضيق» بين النمو والتضخم، مضيفًا أنَّ البنك يمكن أن يتخذ نهجًا أكثر تدريجيًا للتشديد بدلاً من اتباع نهج أكثر عدوانية.

في المملكة المتحدة، يتمّ تحديد سعر الفائدة القياسي من قبل لجنة السياسة النقدية (MPC).

وسيبحث المستثمرون أيضًا عن أي أدلة حول خطط البنك المركزي لبيع بعض من حيازاته من السندات الحكومية البالغة 847 مليار جنيه إسترليني والتوقعات الجديدة لكل من التضخم والنمو، بحسب مزود البيانات الاقتصادية تريدينج إيكونوميكس.

بلغ متوسط ​​​​سعر الفائدة في المملكة المتحدة 7.19% من عام 1971 حتى عام 2022، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 17% في نوفمبر 1979 وأدنى مستوى قياسي بلغ 0.10% في مارس من عام 2020.

توقعات بارتفاع أسعار الفائدة

من المتوقع أن يصل سعر الفائدة في المملكة المتحدة إلى 1.25% بنهاية هذا الربع في يونيو 2022، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من «تريدينج إيكونوميكس» على المدى الطويل وسط توقعات أن يتجه سعر الفائدة في المملكة المتحدة حول 2.75% في عام 2023 و 3.00% في عام 2024.

يوم أمس الأربعاء، أعلن الفيدرالي الأمريكي، رفع معدلات الفائدة بواقع 0.50%، للمرة الثانية، بعدما قرار سابق في اجتماعه مارس الماضي، برفع أسعار الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية للمرة الأولى منذ عام 2018.