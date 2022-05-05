4 من أسرة واحدة «راحوا في غمضة عين».. تفاصيل جديدة عن حادث كفر الشيخ

حادث أليم وقع على رافد الطريق الدولي «كفر الشيخ - بلطيم»، أمام كوبري قرية «كلش»، بالقرب من مدينة كفر الشيخ، أسفر عن مصرع 4 أفراد من أسرة واحدة، ليتحول عيدهم إلى مأتم، ليبكي أبناء قرية «الزاوي»، الذين خرجوا عن بكرة أبيهم ومعهم الآلاف من أبناء القرى المجاورة، ليشيعوا جثامين الضحايا في مشهد مهيب، وسط تساؤل الكثيرين عن طريق وقوع حادث الطريق الدولي.

أجرت «الوطن» محاكاة من مكان الحادث، لمعرفة كيف وقع حادث طريق كفر الشيخ الدولي، الذي أوجع قلوب أبناء كفر الشيخ، بعدما راح ضحيته 4 أفراد من أسرة واحدة في «غمضة عين»، وهم مدرس ووالدته وزوجته وابنهما الرضيع.

محاكاة لـ«الوطن» من موقع الحادث

1- أسرة «السيد بدير الغنام»، مدرس، تستقل سيارة ملاكي ماركة «ميتسوبيشي لانسر»، وبصحبته والدته وزوجته وطفلهما الصغير.

2- الأسرة كانت قادمة من مستشفى كفر الشيخ العام، متجهة إلى منزلها بقرية «الزاوي»، التي تقع على رافد الطريق الدولي «كفر الشيخ - بلطيم».

3- الأسرة كانت تسير في طريقها الصحيح بدون مخالفة.

4- أثناء قيادة السيد الغنام، سيارته رفقة والدته وزوجته ورضيعهما، فوجئوا بسيارة نقل «جامبو» تسير في الاتجاه المعاكس.

5- السيارة «الجامبو» كانت قادمة من طريق «بلطيم - كفر الشيخ»، تركت الطريق الصحيح، وهو عبارة عن اتجاهين، وسلكت الاتجاه المخالف.

6- قائد السيارة الملاكي فوجئ بالسيارة «الجامبو» أمامه، ولم يمكنه تفاديها.

7- السيارة «الجامبو» اصطدمت بالسيارة الملاكي عدة مرات.

8- السيارة «الجامبو» دهست كل من كانوا في السيارة الملاكي.

9- الأم حاولت إنقاذ رضيعها بأن ألقته خارج السيارة، لكن السيارة النقل صدمته أيضاً ودهسته.

10- سالت دماء الأسرة على الأرض، بعد اصطدام النقل وتحطم السيارة الملاكي.

11- الأهالي حاولوا استخراج جثامين الضحايا، التي كانت عالقة بين حطام السيارة الملاكي.

12- حاول قائد السيارة النقل الفرار من موقع الحادث، إلا أن الأهالي تمكنوا من الإمساك به وسلموه للشرطة.

تفاصيل مصرع 4 من أسرة واحدة بكفر الشيخ

ووقع حادث أليم على رافد الطريق الدولي «بلطيم - كفر الشيخ»، أمس الأول الثلاثاء، ثاني أيام عيد الفطر، بين سيارة ملاكي وسيارة نقل «جامبو»، أسفر عن مصرع 4 أفراد من أسرة واحدة، وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ.

وتبين أن المتوفين هم «السيد بدير الغنام»، 45 سنة، مدرس لغة عربية، ووالدته «منى الهني»، 60 سنة، وزوجته «منى محمد»، 41 سنة، مدرسة، ورضيعهما «أحمد السيد الغنام»، 6 أشهر.