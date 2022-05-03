القبض على سائق نقل تسبب في مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة بكفر الشيخ

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، القبض على سائق سيارة نقل اصطدمت بسيارة ملاكي على رافد الطريق الدولي الساحلي بالقرب من كوبري كلش، نتج عن ذلك الحادث مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة؛ بينهم طفل، وأصيب شخص خامس نتيجة الحادث.

بداية البلاغ

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ يفيد بوصول 5 أشخاص من أسرة واحدة ما بين مصابين ووفيات ليصبح إجمالي الوفيات 4 وإصابة شخص غير معلوم البيانات، في حادث تصادم سيارة نقل مع سيارة ملاكي ماركت «ميتسوبيشي لانسر» تحمل لوحات معدنية ل د ص 6192، على رافد الطريق الدولي الساحلي، بالقرب من كوبري كلش.

أسماء المتوفين والمصابين في حادث كفر الشيخ

وتبين من سجلات مستشفى كفر الشيخ العام، مصرع 4 أشخاص، وإصابة شخص غير معلوم، حيث توفى السيد بدير الغنام، 45 سنة، من قرية روينة، التابعة لمركز كفر الشيخ، ونجله محمد السيد بدير الغنام، سنتان، فاطمة محمد الهنا، 60 سنة، ومنى محمد علي أبو العلا، 41 سنة.

وجرى نقل الجثامين لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة إداري مركز شرطة كفر الشيخ، فيما جرى ضبط السائق واقتياده إلى مركز الشرطة، لمعرفة المتسبب في الحادث.

يذكر أنه في وقت سابق لقى 5 طلاب مصرعهم في حادث أليم على الطريق الدولي الساحلي، وجرى القبض على سائق التريلا المتسبب في الحادث وإخلاء سبيله بسبب خطأ الطلاب.