تفاصيل مصرع 4 من أسرة واحدة في حادث بكفر الشيخ.. شاهد عيان يروي الواقعة

لحظات من الرعب عاشها القاطنون على رافد الطريق الدولي الساحلي «بلطيم - كفر الشيخ»، وتحديدا سكان منطقة قرية كلش، بعدما شاهدوا حادثا بشعا ربما لم يحدث مثله منذ وقت طويل، إذ راح ضحيته أسرة كاملة في غمضة عين، حيث لقي مدرس ووالدته وزوجته ورضيعهما في لحظة واحدة إثر حادث تصادم وقع بين سيارتهم الملاكي وسيارة نقل «جامبو»، وفقا لوائل محمد، أحد شهود العيان.

محاولة إنقاذ الطفل الرضيع

«شيلنا جثة الأستاذ السيد بدير الغنام، وأمه وطفله الرضيع، لكن كانت مراته أبلة منى لسه فيها الروح، الدم كان مالي الطريق وفي لحظة راحوا كلهم، وأبلة منى وصلت المستشفى وبعدين ماتت، واللي حصل إن سواق العربية الجامبو كان داخل مخالف، وهو اللي اصطدم بعربية الأستاذ السيد، وزوجته حاولت ترمي طفلها الرضيع لإنقاذه لكن العربية صدمته»، يقولها وائل أحد شهود العيان على الحادث.

سائق السيارة النقل حاول الهرب

وأضاف «وائل» أن الأسرة كانت قادمة في طريقها الصحيح من كفر الشيخ، متوجهة إلى مسقط رأسهم بعزبة الزاوي على بعد نحو 15 كيلومترا من مكان الحادث، وفوجئت بسائق السيارة الجامبو يصطدم بهم، وحاول الهرب لكننا أمسكنا به وأبلغنا قوات الشرطة حتى جرى تسليمه لهم، «عربية الإسعاف كانت في مكان الحادث، وللأسف وإحنا بنشيلهم كانوا متوفين، حاولنا نفسخ صاج العربية الملاكي علشان نطلع الجثث، وكانت لحظات رعب صعبة جدا».

وتابع: «شيلت الجثث لحد ما ركبتها في عربية الإسعاف، وسواق الجامبو اللي غلطان كان جاي من بلطيم مخالف، وعربيته مفيهاش أي تلفيات لكن العربية الملاكي تدمرت وكل اللي فيها راحوا والأسرة ماتت في لحظة».

ووقع حادث أليم أول أمس على رافد الطريق الدولي «بلطيم - كفر الشيخ»، بين سيارة ملاكي ماركة «لانسر»، وسيارة نقل جامبو، وأدى لمصرع أسرة كاملة وهم «السيد بدير الغنام»، 45 عاما ، مدرس لغة عربية، ووالدته «منى الهني»، 60 عاما، وزوجته «منى محمد»، 41 عاما، مدرسة، ورضيعهما «أحمد السيد الغنام»، 6 أشهر.

وجرى القبض على سائق السيارة الجامبو وتقديمه لجهات التحقيق.