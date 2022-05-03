تشييع 4 من أسرة واحدة لقوا مصرعهم في حادث يوم العيد بكفر الشيخ

ودع اهالي قرية «روينة»، التابعة لمركز كفر الشيخ، مساء اليوم الثلاثاء، جثامين 4 أفراد من أسرة واحدة، لقوا مصرعهم في أول أيام عيد الفطر، نتيجة حادث تصادم بين سيارتهم الملاكي وسيارة نقل ثقيل، أمام كوبري «عزبة كلش»، الواقع على رافد الطريق الدولي الساحلي «بلطيم - كفر الشيخ».

النيابة تصرح بدفن جثث الضحايا

وشيع أهالي القرية جثامين الضحايا بعدما أصدرت جهات التحقيق قراراً بدفنهم وتسليمهم لذويهم، حيث تجمع الأهالي أمام مشرحة كفر الشيخ، ونقلت 3 سيارات إسعاف الجثامين الـ4 إلى القرية، وسط بكاء وصراخ وعويل من سيدات ورجال القرية.

وحمل الأهالي 4 نعوش متجاورين في مقابر البلد، لدفن الجثامين، وسط سقوط الكثير من أقاربهم مغشياً عليهم من هول الصدمة، وودعوهم بالبكاء والصراخ، غير مستوعبين الصدمة حتى الآن.

أسماء المتوفين وتفاصيل الحادث

ووقع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل، أمام كوبري «عزبة كلش»، وأسفر الحادث عن مصرع كل من «السيد بدير الغنام»، 45 سنة، مدرس، وزوجته «منى محمد علي أبو العلا»، 41 سنة، وطفلهما «محمد»، سنتين، إضافة إلى والدة الأول «فاطمة محمد الهنا»، 60 سنة، يقيمون جميعهم في قرية «روينة»، التابعة لمركز كفر الشيخ.

وألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، القبض على سائق سيارة نقل اصطدمت بسيارة ملاكي على رافد الطريق الدولي الساحلي، بالقرب من كوبري «عزبة كلش»، نتج عن ذلك الحادث مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة، بينهم طفل، كما أصيب شخص خامس نتيجة الحادث.