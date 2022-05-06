أيمن القيسوني: «أنا مش فنان كسول وأنتظر الفرصة الكبيرة»

دخل الفنان أيمن القيسوني، عالم الفن منذ نحو 10 سنوات، شارك خلالها في عدد من الأعمال منها «فرتيجو، نيران صديقة، اسم مؤقت، القيصر ومولانا العاشق»، ومؤخرًا شارك في بطولة مسلسل يوتيرن، أمام ريهام حجاج والذي عرض في موسم مسلسلات رمضان الماضي.

أيمن القيسوني: يجب الرهان على الممثلين بعيدًا عن النجوم فقط

وعما إذا كانت خطواته بطيئة مقارنة بعدد السنوات التي عملها في مجال التمثيل، قال أيمن القيسوني، في تصريحات لـ«الوطن» إن انحصار أدواره في تأدية الشخصيات الشريرة، جعلته يفكر كثيرًا وفي انتظار الفرص الجيدة والتي تحمل أدوارًا مختلفة ومهمة في الأحداث.

شارك في بطولة مسلسل كوميدي في لبنان

وحول ما إذا كان شخصًا كسولًا، أوضح: «أنا مش كسول، في الوسط الفني هناك واسطة وأصحاب، وده يخليني أحس إن كتير عايزين الحصول على فرصة لإثبات أنفسهم، للأسف في العالم العربي مش بنراهن على الناس، ممكن يقولك انت مش نجم شباك؟! طب ما تصنعوا نجم شباك، لأننا محتاجين ناس جديدة».

واستطرد: «الفترة التي لم أشارك فيها في التمثيل، كنت بقدم برامج في لبنان، بخلاف بطولتي لعمل درامي كوميدي لمسلسل لبناني، ومن الأدوار المختلفة التي لم أقدمها من قبل بعيدًا عن أدوار الشر، والحمدلله المسلسل ناجح جدًا، وكمان عندي شركة إنتاج يعني مش كسول، ولكن عايز أعمل حاجة كويسة».

وكان أيمن القيسوني، برّأ الفنانة ريهام حجاج، من الشائعات التي تناولتها بأنها سبب قرار الفنان القدير توفيق عبدالحميد، بإعلانه اعتزال التمثيل، رغم عودته للدراما من خلال مسلسل يوتيرن بعد غياب 12 عامًا، وتأكيده أنها لم تتدخل في اختصاصات غيرها، وليس لها علاقة بحذف مشاهد أو إضافتها كما يشاع.