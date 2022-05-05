أيمن القيسوني عن شريهان في مسرحية كوكو شانيل: فخور إن رقصت معاها

حقق الفنان أيمن القيسوني، نجاحًا جماهيريًا في موسم مسلسلات رمضان الماضي، من خلال مسلسل يوتيرن، أمام ريهام حجاج وتوفيق عبد الحميد، وتجسيده شخصية يوسف، الزوج الذي يبدأ رحلة عدم الثقة في زوجته وتصل لدرجة اتهامها بالخيانة، وتدبير مكائد لها من أجل إثبات التهمة عليها لاقتناعه بجريمتها، وكل ذلك في إطار من التشويق والإثارة.

أيمن القيسوني الباحث عن الفرص الجيدة

وأعرب «القيسوني»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن سعادته بالمشاركة في هذا العمل، وثقة شركة الإنتاج في شخصه، ومنحه هذه الفرصة، مبديًا سعادته بردود الأفعال التي تلقاها من الجمهور على مدار شهر رمضان.

وعن سبب عدم ظهوره بشكل مكثف في عالم الدراما، أوضح أيمن القيسوني أنه دائمًا في انتظار الفرص الجيدة لاقتناصها، خوفًا من انحصاره في تجسيد شخصية الشرير«دائمًا بشعر إن الفرص التي تأتي ليست على المستوى المطلوب، مش عايز أكون دائمًا في شخصية الشرير المجرم القاتل، وأخر أعمال شاركت فيها، غالبيتها شخصيات شريرة، كما في مسلسل نيران صديقة، بعد كده حسيت إن مش عايز أعمل ده، وشاركت في فيلمين الحمدلله محدش سمع عنهم».

مشاركة شريهان في عمل مسرحي نجاح كبير

وأضاف: «عندما عرض عليّ المشاركة في مسرحية كوكو شانيل أمام الفنانة شريهان، وتجسيد شخصية ضابط نازي عاشق، ودور جميل جدًا، وبالتالي ده جعلني أثبت نفسي وإن ممكن ألعب أدوار مختلفة».

وعن التعاون مع النجمة شريهان، قال أيمن القيسوني «شريهان جميلة جدًا، يكفي إن أكتب في السيرة الذاتية إني اشتغلت معاها، التجربة كانت حلوة ومفيدة، وهى شخصية صبورة معايا لأن أنا ماليش في الرقص، إحدى الرقصات كانت في الهواء، كنت أظن إن المسألة سهلة، لكن الأمر كان من أصعب الحاجات في حياتي، كل دقيقتين نلف في الهواء، وهى طبعًا عندها مهارة عالية، وأنا كنت بتعب، والحمدلله النتيجة كانت جيدة وحلوة ومفيدة بالنسبة لي ويكفي إن رقصت مع شريهان».

واستضاف برنامج كابلز النجوم على شاشة تليفزيون الوطن، الفنان أيمن القيسوني وزوجته الفنانة نسرين زريق، وتحدثا عن علاقتهما وبداية تعارفهما، وطريقة تربية طفليهما سامي وكيان.