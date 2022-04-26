أيمن القيسونى: تعرضت لـ«الشتيمة» بسبب «يوتيرن» واتهام ريهام حجاج بالتدخل فى اختصاصات غيرها باطل

نجح الفنان أيمن القيسونى فى خطف الأنظار، خلال مشاركته فى مسلسل «يوتيرن»، وتجسيده شخصية «يوسف»، الزوج الذى انقلب على زوجته «يارا»، وتلعب دورها ريهام حجاج، للدرجة التى جعلته يعتدى عليها بالضرب، ويدبّر لها مكيدة لإثبات تهمة الخيانة عليها، وذلك بسبب الشك والغيرة القاتلة من شدة حبه لها.

وعن ردود الفعل التى يستقبلها، قال «القيسونى»، فى تصريحات لـ«الوطن»: الحمد لله مكروه جداً، ووصلت لمرحلة الشتيمة على السوشيال ميديا، «حد بعت لى رسالة بيشتم الشخصية نفسها»، و«ممكن ألاقى ستات يقولوا لى حرام عليك البنت صعبانة علىّ، وبعدها على طول تقول لى بس انت عسل، أقول لها ربنا يخليكى، ويقوم جوزها يشدّها ويمشى».

وأشار إلى أن شخصية «يوسف» التى جسّدها، رغم كل ما فعله، إلا أنه «بيصعب علىّ، لأنه علشان يوصل للمرحلة دى، حصل له حاجات كتير من صغره، قد يكون تعرّضه للخيانة فى علاقات سابقة، مش واثق فى نفسه، رد فعله لحاجات حصلت قبل كده، مظلوم فى اللى بيحصل».

واستطرد قائلاً: «وأنا باقرأ السيناريو قُلت يا نهار أبيض الناس هتكرهنى، وقُلت للسيناريست أيمن سلامة، هيكرهونى، قال لى لأ الناس هتتعاطف معاك ماتخافش، لكن ساعات باشعر أن رد فعل يوسف أوفر، لكن فيه ناس كده فى المجتمع للأسف».

وعن أصعب مشاهده فى «يوتيرن»، قال «لما ضربت ريهام حجاج، حرام اتبهدلت فى المشهد ده، طارت، هى قالت زقنى جامد وماتخافش، ووقعت على وشها واتخبطت جامد، كنا هنوقف التصوير، لكن هى بطلة وكمّلت عادى، بخلاف العصبية والصوت اللى بيكون عالى فترة طويلة، والصراخ فى وجه الفنان توفيق عبدالحميد، من المشاهد الصعبة، وطبعاً باعتذر له بعد التصوير».

وعن طبيعة التعاون مع ريهام حجاج، أوضح قائلاً: «يوتيرن أول تعاون معها، اتقابلنا فى الحياة قبل كده، باحترمها جداً، بتشتغل من قلبها، وكويسة مع الناس جداً، وفيه كيميا معاها، وعندنا جروب «واتس آب» لكل الممثلين فى المسلسل، بنتشارك فيه الحب وكلمات التشجيع، مفيش نفسنة فى المسلسل، وأول مرة أشارك فى عمل الناس بتحب بعض قدام ووراء الكاميرا».

وفيما يخص إعلان الفنان توفيق عبدالحميد اعتزاله، أشار قائلاً: «زعلنا جداً، لكن للأسف رسالته جاءت فى وقت غلط، لم يكن الوقت المناسب إنه يعلن ده، لأنه كان فيه مساحة للهجوم، هو بيعتزل لأسباب صحية فعلاً، لأننا عارفين وراء الكواليس إيه اللى بيحصل، هو صحياً مش فى أحسن حالاته، صعبان علىّ وباحترمه جداً، كل ما أشوفه عايز أحضنه وأبوسه».

وعما يتردد بشأن تدخلات ريهام حجاج فى تفاصيل العمل، قال: «لا بالعكس مش صحيح، عمرها ما تدخّلت فى أى حاجة عندى، ولا سمعت إنها تدخلت فى شغل أى حد تانى، بالعكس بتحترم كل الناس، والناس تحترمها».

ووجّه أيمن القيسونى رسالة إلى الجمهور الغاضب من تصرّفات شخصية يوسف فى «يوتيرن» بقوله: أنا رجل باحب زوجتى وأولادى، وحنون على الحيوانات، شخصية يوسف بعيدة عنى تماماً، هناك من يشبهون يوسف فى المجتمع، والسؤال هنا هل الشر سوف يكسب فى النهاية أم لا؟، خصوصاً أن الشر المحيط بشخصية يوسف هو الذى أوصله لهذه الدرجة المخيفة، أتمنى الشر ما يكسبش، لكن مش عارفين إيه اللى هيحصل؟!