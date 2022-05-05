دنيا عبد العزيز: أحترم الانتقاد.. وأرد على التطاول بـ«بلوك»

أعربت الفنانة دنيا عبد العزيز، عن حبها وارتباطها الشديد بالمسرح، إذ تقدم حاليًا العرض المسرحي «زقاق المدق»، قائلة: «بدأنا الفترة الأخيرة عرض زقاق المدق الموسم الثالث، وحققت من خلال مشاركتي فيها حلمًا قديمًا لي، حيث كنت أتمنى تقديم عرض استعراضي».

وأضافت دنيا عبد العزيز، خلال ندوتها بمقر جريدة «الوطن»، أنها على الرغم من مشاركتها من قبل في أكثر من عرض استعراضي خلال السنوات الماضية، ولكن لسوء الحظ لم يتم تصوير تلك الأعمال أو تصور بنسخ وفنانات أخرى، وقدمت عروضا كثيرة على المسرح خلال مشواري الفني.

دنيا عبد العزيز: نجيب محفوظ أكثر ما حمسني للمشاركة في العرض المسرحي

أما عن أسباب تحمسها للمشاركة في العرض المسرحي، أوضحت: «أكثر ما حمسني للمشاركة في العرض المسرحي أنه من تأليف الأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ، وأنا أستمتع بمثل تلك الأعمال، كما أنها فرصة مهمة ومختلفة بالنسبة لي».

كما تطرقت في حديثها إلى علاقتها بالسوشيال ميديا وتعليقات الجمهور عليها قائلة: «علاقتي بالسوشيال ميديا بدأت مؤخرًا، ولكن ليس لدي مشكلة في الانتقادات التي أتعرض لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فأنا أحترم الانتقاد، ولكني لا أقبل التطاولات فبعمل بلوك».

عبد العزيز: لا أهتم بالتريندات ولكن يهمني الأسرة المصرية

وتابعت: «مش بهتم أوي بفكرة التريندات لأن اللي يهمني الأسرة المصرية اللي أنا تعودت عليهم من صغري إنهم بيتفرجوا عليا، دول ناس تهمني جدا أكتر من الناس على السوشيال ميديا، لأن الأب والأم والناس دي بتهتم تقيم المسلسل لما يتفرجوا عليه مش على السوشيال ميديا، والناس دي كانوا بيتفرجوا على مسلسل ملف سري».