دنيا عبدالعزيز تحتفل بنجاح «ملف سري» في الوطن

حلت الفنانة دنيا عبدالعزيز ضيفة على جريدة «الوطن» في ندوة فنية للاحتفال بنجاحها في مسلسل «ملف سري» المعروض حاليًا في السباق الرمضاني.

دنيا عبدالعزيز تتحدث عن أسباب تحمسها لمسلسل ملف سري

وتحدثت دنيا عبدالعزيز خلال الندوة عن أسباب تحمسها للمشاركة في مسلسل ملف سري، موضحة أن سيناريو العمل هو أول ما جذبها للمشاركة به، قائلة: «السيناربو في الأول عجبني جدًا لأني كنت حاسة إني بنهج وأنا بقرأ، وكان جديد عليا، وكان فيه إيقاع في الورق، ودايمًا بيبقى فيه ورق وإحنا بنشوف الإيقاع من المونتاج من الإخراج من التمثيل، لكن إن الإيقاع يبدأ من الورق والأحداث سريعة وشخصيات كتير ومافيش ملل، فدا أكتر حاجة حمستني».

دنيا عبدالعزيز: شدني في شخصية أمنية علامات الاستفهام حولها

أما عن شخصية «أمنية» التي تجسدها ضمن أحداث مسلسل ملف سري، فأوضحت: «أنا حبيت جدًا شخصية أمنية لأن حواليها علامات استفهام كثيرة، وأنا مش بحب الأدوار العادية، وكنت وأنا بقرأ متشوقة للأحداث التالية طول الوقت، وأنا حبيت جدًا الشخصيات دي، هي غامضة ومش مفهومة وأنا مش بحب الشخصية السهلة».

دنيا عبدالعزيز تعبر عن سعادتها بالمشاركة في ملف سري

كما أعربت عن سعادتها البالغة بالنجاح الكبير الذي حققته من خلال مشاركتها في ملف سري، موضحة أنها تلقت العديد من الإشادات على دورها، والذي أسعدها بشدة، موضحة أنها لم تخف من تسارع رتم أحداث العمل في البداية، قائلة: «مخوفتش لأن شخصيات العمل كثيرة، فأنت ما على ما تقفل كل شخصية هتلاقي أحداث كثيرة لأننا عندنا ممثلين كتير في العمل، ولكل واحد خط غير التاني وعشان الخطوط دي تتقابل دا بيياخد وقت وأحداث كتيرة».