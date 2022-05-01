دنيا عبدالعزيز تكشف لـ«الوطن» حقيقة تفكيرها في الانتحار بعد وفاة والدتها

كشفت الفنانة دنيا عبد العزيز، حقيقة تفكيرها في الانتحار بعد وفاة والدتها، مشيرة إلى أنها بالفعل فكرت في ذلك وقت الوفاة، إذ أنها لم تكن في وعيها، لكنها تراجعت سريعًا عن التفكير به.

وقالت خلال ندوتها في جريدة «الوطن»: «وقتها مكنتش في وعيي، وبعدين تحولت تلك المشاعر كلها سريعا بأن ربنا سابني في الدنيا عشان أعملها هي حاجات تريحها، وفضلت أفكر وقتها أريحها ازاي من دعوات وصدقات، فهي فكرة جت وراحت في ساعتها».

دنيا عبد العزيز توضح فكرة الانتحار التي راودتها بعد وفاة والدتها

كما أوضحت دنيا عبدالعزيز، أن الموضوع ليس انتحارًا بالمعنى الحرفي للكلمة، قائلة: «الموضوع مكنش موضوع انتحر وأموت نفسي، بس كنت طول الوقت بقول أمام كل الناس، يا رب أروحلها وأمشي من الدنيا، بس مكنتش حابة أروح كافرة، كانت أول مرة أعمل عمرة أول دعوة دعيتها من قلبي قولت له: يارب خدنا مع بعض متوجعش قلب حد على التاني، ووقت الوقاة مكنتش واعية، وهفضل عايشة عشان مموتش كافرة عشان أقابلها».

وتابعت: أن هناك عدد من الأشياء التي تغيرت بداخلها بعد وفاتها لارتباطها الشديد بها، قائلة: «أصبحت لا أتوجع كثيرا مثل السابق، لأني كنت في الأول حساسة جدا وأتأثر سريعا بكل شيء، ولكن الآن ليس بنفس القدر، لأن وفاة والدتي بمثابة أكبر وجع ممكن أتعرض له في حياتي».

دنيا عبدالعزيز تكشف عن تعرضها للخذلان من أصدقائها

أما عن تعرضها للخذلان من بعض أصدقائها وقت الوفاة، أشارت أن هناك الكثير من الأشخاص بالفعل خذلوها بعد وفاة والدتها، ولكن لم تركز وقتها معهم، مضيفة: «كان وجعي على فقدان والدتي أكثر من أي إحساس بالخذلان»، كما ذكرت أن هناك أشخاص أخرى حرصت على تعزيتها ودعمها معظم الوقت، وكانت الفنانة إلهام شاهين الأكثر دعما لها في تلك الفترة، على حسب قولها.