زعيم كوريا الشمالية يدشن شرطة الأزياء ويحظر البناطيل الضيقة: غير محتشمة

أثار« مرسوم الموضة» الذي أطلقه زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، الجدل مرة أخرى، إذ يقضي المرسوم بحظر ارتداء البناطيل الجينز الضيقة، التي اتجه الشباب في كوريا إلى ارتدائها مؤخرًا، وذلك بعد عدة سنوات من عودة ذروة موضة «الهيبستر» في الغرب، بحسب ما نقلته شبكة « سكاي نيوز» عربية.

شرطة الأزياء وملاحقة البناطيل الضيقة

وقضى مرسوم الموضة الجديد بإنشاء «شرطة الأزياء»، التي تقوم بملاحقة الشباب الذين يرتدون بناطيل ضيقة ويتشبهون بالدول الغربية.

وجاء مرسوم الموضة وشرطة الأزياء بعد حالة الغضب التي شهدتها رابطة الشبيبة الوطنية الاشتراكية، بحسب ما ذكرته صحيفة الصن البريطانية، التي أبدت تخوفها من زيادة الشباب الذين يرتدون ما وصفته بأنه ملابس غير محتشمة، وأنهم يقلدون الغرب، وهو الأمر الذي استجاب له زعيم كوريا الشمالية وتم تطبيقه على الفور.

وبدأت شرطة الأزياء بالتعاون مع منظمة الشبيبة التي تديرها، بالقبض على النساء في العشرينات والثلاثينات من العمر وتصويرهن وهن يرتدين البناطيل الضيقة التي وصفوها بـ«العنصر المسيء».

جلسات نقد ذاتي للشباب

وذكرت «سكاي نيوز»عربية، أنه بعد القبض على الشباب والشابات يتم نقلهم إلى الفروع المحلية لرابطة الشبيبة الوطنية الاشتراكية، للمشاركة في جلسات نقد ذاتي مع إجبارهم على كتابة رسائل يتعهدون فيها بعدم ارتداء هذه السراويل الضيقة مرة أخرى، وعدم تكرار «جرائم الموضة».

ولا يقتصر قرار شرطة الأزياء على ارتداء البناطيل الضيقة فقط وإنما يشمل أيضًا قصات وألوان الشعر المصبوغ، مثل قصة « البوري»، والسترات ذات العلامات التجارية الغربية، كما يحظر على الشباب والشابات أي نوع من ثقوب الوجه، مثل ثقب الشفتين والأنف.

أرجعت السلطات الشمالية الكورية الحرص على تطبيق بنود مرسوم الموضة إلى العودة للطراز الكوري لأن هذا الأمر يعمل على ترسيخ أسلوب الحياة الاشتراكية وأن ارتداء الزي الموحد يرتبط ارتباطًا وثيقًا ومباشرًا بمستقبل الأمة الشمالية الكورية، كما أنه في الوقت نفسه يتم النظر إلى الأشخاص الذين يخالفون قواعد الموضة بأنهم «رأسماليون منحرفون».