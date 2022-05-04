للمرة الـ14 خلال عام.. كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا

أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن كوريا الشمالية أطلقت ما يبدو أنه صاروخ باليستي نحو البحر الشرقي، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية الرسمية للبلاد« يونهاب».

رصد صاروخ باليستي

وأضافت الهيئة، أنها رصدت عملية إطلاق الصاروخ الباليستي من منطقة سونان في بيونغ يانغ في تمام الساعة 12:03 بعد ظهر اليوم، ولم تقدم تفاصيل أخرى.

وأرسلت الهيئة رسالة نصية لعدد من الصحفيين، أوضحت خلالها أن الجيش يتتبع ويراقب التحركات ذات الصلة بموضوع إطلاق الصاروخ عن كثب ويحافظ على حالة الاستعداد.

الاستعراض الـ14 لكوريا الشمالية

وذكرت وكالة الأنباء « يونهاب» أن إطلاق هذا الصاروخ يعد الاستعراض الرابع عشر للقوة لكوريا الشمالية خلال هذا العام، لافتة إلى أن هذا الإطلاق الأخير، جاء بعد نحو 18 يوما من إطلاق كوريا الشمالية ما تزعم أنه اثنتان من القذائف التكتيكية الموجهة الجديدة في يوم 16 أبريل.

وجاء إطلاق القذائف التكتيكية قبل أقل من أسبوع من تولي الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب يون سيوك-يول منصبه في يوم 10 مايو، واستمرت المخاوف من أن كوريا الشمالية يمكن أن تواصل استفزازات مثل إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات أو إجراء تجربة نووية.

ولم يتوقف الأمر على استعراض القوة العسكرية لكوريا الشمالية من خلال إطلاق الأسلحة التكتيكية على اختلاف أنواعها، وإنما وصل الأمر إلى المواجهات الكلامية التي وصلت إلى أخت زعيم كوريا الشمالية كيم يو-جو، والتي تعد إحدى كبار مستشاريه، وخرجت من قبل مهددة كوريا الجنوبية باستخدام السلاح النووي لإبادة جيشها في حال أنها فكرت في شن ضربة عسكرية استباقية، ردًا على تصريحات وزير الدفاع الكوري الجنوبي الذي صرح بأن بلاده تمتلك صواريخ قادرة على إصابة كوريا الشمالية بدقة عالية.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية وقتها، تصريحات شقيقة زعيم كوريا الشمالية، قائلة:« إذا اختارت كوريا الجنوبية مواجهة عسكرية معنا، فإنّ قوّتنا النووية القتالية ستضطر حتمًا لأداء مهمتها».