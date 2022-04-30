عاجل.. لافروف: مستعدون لمواصلة المباحثات مع واشنطن بشأن كوريا الشمالية

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم السبت، إنّ موسكو مستعدة لمواصلة المباحثات مع أمريكا وكوريا الجنوبية واليابان بشأن كوريا الشمالية، وفق نبأ عاجل نقلته «قناة العربية».

تطوير صواريخ نووية في كوريا الشمالية

وعقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا أواخر شهر فبرايرالماضي، بدا أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، شعر بوجود فرصة منذ بدء الغزو، حيث اختبر عددًا كبيرًا من الصواريخ الباليستية، بما في ذلك الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت والأسلحة بعيدة المدى، مع القليل من التدقيق الدولي نسبيًا.

وأكد فريق الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي كان منشغلاً بأوكرانيا، أنّ هدف «كيم» واضح، مضيفا أنه يهدف إلى تطوير أسلحة قادرة على التغلب على أنظمة الدفاع الوطني الأمريكية.

تكنولوجيا الصواريخ النووية في كوريا تتقدم بسرعة

وتابع الفريق: «لكن تكنولوجيا الصواريخ النووية لكوريا الشمالية تتقدم بسرعة وتتطلب اهتمامًا عاجلاً»، جاء ذلك في ظل غياب تغيير في استراتيجية الولايات المتحدة أو اختراق دبلوماسي غير متوقع، يمكن أن يحقق كيم في النهاية هدفه المتمثل في القدرة على ضرب الولايات المتحدة بصاروخ باليستي عابر للقارات ذي رؤوس نووية، مع تداعيات خطيرة على الأمن الأمريكي والدولي.