مصرع وإصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة على كورنيش الإسكندرية

شهد كورنيش الإسكندرية، حادث انقلاب سيارة، اليوم الخميس، تسبب في مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين، وذلك إثر انقلاب سيارة ملاكي أعلى كوبري ستانلي في منطقة سيدي جابر على كورنيش الإسكندرية.

انقلاب سيارة على كورنيش الإسكندرية

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة أعلى كوبري ستانلي.

وانتقل ضباط القسم والمرور رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص انقلاب سيارة ملاكي «جيب» سوداء اللون أعلى الكوبري المشار إليه بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائدها.

حادث كورنيش الإسكندرية على كوبري ستانلي

وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة، فيما أصيب اثنان آخران من مستقلي السيارة وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

رفع آثار حادث كورنيش الإسكندرية

وجرى رفع آثار الحادث من أعلى كوبري ستانلي وتسيير حركة المرور بصورة طبيعية بمنطقة سيدي جابر بطريق كورنيش الإسكندرية، وتحرر المحضر اللازم بقسم شرطة سيدي جابر، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

كما تم تيسير حركة طريق الكورنيش على الجانبين، حيث عادت حركة السير والسيارات إلى طبيعتها بعد إزالة اثار الحادث لمنع تعطيل حركة المرور على الطريق.