الزراعة: 3.65 مليون فدان مساحة القمح هذا العام والإنتاجية المتوقعة 10 ملايين

لم يتوقف العمل في وزارة الزراعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، إذ تواجد معظم قيادتها في مواقع وميدان العمل بكل المحافظات على مستوى الجمهورية من أسوان إلى مطروح لمتابعة حصاد وتوريد محصول القمح، بناء على توجيهات القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتواجد في الحقول وتشجيع المزارعين على توريد المحصول.

يأتي ذلك انطلاقا من تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

تسهيل إجراءات التوريد

وأشاد الوزير بالجهود التي يبذلها قيادات الوزارة ومديريات الزراعة في المحافظات وتواجدهم خلال الإجازة لمتابعة الحصاد وتسهيل إجراءات التوريد وعقد ندوات إرشادية للمزارعين لحثهم على التوريد، واطلاعهم على الحوافز التي تقدمها الحكومة.

ومن جانبه، قال وزير الزراعة إن محصول القمح يلقى اهتماما كبيرا من الدولة لأنه أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي، مضيفا أن تأخير موسم الحصاد هذا العام بسبب الظروف الجوية جاء في صالح زيادة إنتاجية المحصول، وأنه مبشر بالخير، مشيرا إلى المتابعة الدائمة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الساعة لعمليات الحصاد والتوريد وبالتنسيق مع وزارة التموين.

مواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية

وتابع أن هناك استجابة كبيرة من الفلاحين على التوريد، إذ تراهن الحكومة على وطنية المزارع المصري الداعم دائما لوطنه في مواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية، موضحا أنه من المتوقع استلام كمية القمح المستهدفة، مشيرا إلى أن مساحة القمح هذا العام 3.65 مليون فدان والإنتاجية المتوقعة 10 ملايين.

وتستهدف الدولة استلام 6 ملايين خاصة بعد زيادة نقاط التجميع إلى أكثر من 450 نقطة بالقرب من مناطق الإنتاج، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التوريد وأيضا تقاضي الثمن نقدا وخلال 48 ساعة.

معدلات الحصاد والتوريد

وزير الزراعة أكد أن معدلات الحصاد والتوريد تشهد تزايدا خلال اليومين الماضيين، مشيرا إلى أن هناك توجها لزيادة مساحة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والأرز والقطن والذرة، إذ تلقى اهتماما كبيرا من القيادة السياسية في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج.