«الزراعة» تنظم يوم حصاد في وادي النقرة بأسوان: توعية وتعاون وحقول إرشادية

قال رضا محمد على مدير معهد المحاصيل الحقلية ورئيس الحملة القومية للقمح إنَّ الحملة نظمت يوم حصاد مكبر للمحصول بمنطقة وادي النقرة، بحضور محمد مختار مسئول الحملة القومية للقمح بأسوان وكذلك وكيل وزارة الزراعة بأسوان ومدير المدارس الحقلية لمشروع تحسين إنتاجية المحاصيل والثروة الحيوانية لمنظمة الفاو ومدير الإرشاد الزراعي وبعض المزارعين.

التوعية بأساليب الحصاد السليمة

في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمتابعة موسم حصاد القمح مع حث وتشجيع المزارعين على توريد المحصول.

وأضاف «رضا» أنَّ يوم الحصاد تناول التوعية بأساليب الحصاد السليمة التي تقلل الفاقد والهدر وتحافظ على جودة ونقاوة المحصول، مشيرًا إلى أنَّ محصول القمح مبشر بالخير هذا العام وكان هناك تعاون كبير مع كل الجهات المعنية في الوزارة لمتابعة للمحصول منذ زراعته حتى حصاده.

إقامة 8120 حقلًا إرشاديًا للقمح

وأكّد أنَّ الحملة وبالتعاون مع بعض الشركاء أقامت 8120 حقلًا إرشاديًا للقمح على مصاطب وتسوية بالليزر وبالتقاوي المنتقاة حتى تكون نموذجاً يحتذى للمزارعين على مستوى الجمهورية سواء في زيادة الإنتاجية أو ترشيد المياه.