بريد الوطن .. أنقذنا من فوضى العاملين فى مساجد عين شمس يا وزير الأوقاف

بح صوتنا من كثرة النداءات والاستغاثات إلى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مما يحدث فى مساجد عين شمس الشرقية بالقاهرة، خاصة فى شوارع فلسطين وأحمد عرابى ومصطفى حافظ وخالد بن الوليد ومكة والخليل إبراهيم أمام فندق السلام، هذه المساجد كأنها فى جزيرة منعزلة، ولا تتبع وزارة الأوقاف، فالمساجد تفتح أبوابها متأخرة، والعمال المعينون ليسوا موجودين، وهناك قرار وزارى بمنع استخدام السماعات الخارجية إلا فى خطبة الجمعة والعيدين والأذان، ولكن زاوية رضوان بشارع الخليل لها رأى آخر، والأئمة يطيلون فى الصلاة، ولا يراعون كبار السن والمرضى وذوى الحاجة، نناشد وزير الأوقاف، توجيه المسئولين بالوزارة لمتابعة تلك المساجد رحمة بنا.

عن أهالى المنطقة: أحمد النمر

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