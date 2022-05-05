خدمات موقع مصر الرقمية.. أبرزها التموين والأحوال المدنية والمرور

يقدم موقع مصر الرقمية التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العديد من الخدمات إلى كل المواطنين في مختلف المجالات، من أجل مساعدتهم في إنجاز مصالحهم من المنزل، دون ضياع للوقت أو بذل مجهود، لذا تستعرض «الوطن»، خدمات موقع مصر الرقمية في التموين والمرور والأحوال المدنية.

رابط موقع مصر الرقمية

يستطيع جميع المواطنين الاستفادة من خدمات موقع مصر الرقمية، من خلال الدخول عبر هذا الرابط.

خدمات موقع مصر الرقمية في التموين

1- إصدار بطاقة تموين جديدة.

2- تفعيل بطاقة التموين.

3- النقل من من محافظة إلى محافظة أخرى.

4- فصل اجتماعي.

5- إصدار لبطاقة التموين سواء بدل فاقد أو بدل تالف.

6- ضم أفراد الأسرة.

7- إضافة الأبناء الذين لم يتم قيدهم على بطاقة التموين.

8- إضافة الزوجة التي لم يتم قيدها على بطاقة التموين.

9- إضافة صرف التموين لمن مستحقون للخبز فقط.

10- الاستعلام عن صرف التموين.

خدمات موقع مصر الرقمية في الأحوال المدنية

1- استخراج بدل تالف لبطاقة الرقم القومي.

2- اصدار شهادة ميلاد بشكل مميكن مطبوعة مسبقاً.

3- بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي.

4- اصدار قسيمة زواج بشكل مميكن مطبوعة مسبقاً.

5- اصدار شهادة وفاة بشكل مميكن مطبوعة مسبقاً.

6- اصدار شهادة ميلاد بشكل مميكن للمرة الأولى.

7- إصدار قسيمة طلاق بشكل مميكن مطبوعة مسبقاً.

خدمات موقع مصر الرقمية في المرور

1- تقديم تظلم على مخالفات رخص المركبات.

2- سداد كل المخالفات.

3- تجديد رخصة المركبة.

4- بدل فاقد لرخصة المركبة.

5- بدل تالف لرخصة المركبة.

6- تحرير توثيق لعقد بيع المركبة.

7- تحرير لتوكيل بيع المركبة.

8- الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات.

9- التأكد من صحة بيانات المركبات.

10- دفع مخالفات لمركبة أخرى.

11- توثيق من عقد بيع الدراجة النارية.

12- توكيل لبيع الدراجة النارية

13- توكيل لإدارة الدراجة النارية.