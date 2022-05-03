خطوات إنشاء حساب على منصة مصر الرقمية.. خدمات حكومية متنوعة

يشهد محرك البحث العالمي «جوجل»، عمليات بحث عدة، حول منصة مصر الرقمية، بصفة مستمرة، حيث يبحث عدد كبير من المواطنين عن خطوات إنشاء حساب عبر منصة مصر الرقمية، للحصول على الخدمات الحكومية بشكل إلكتروني من داخل المنزل، دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب والمصالح الحكومية.

وتعد منصة مصر الرقمية، واحدة من المواقع التي تتيح عددًا كبيرًا من الخدمات الحكومية الإلكترونية، دون الحاجة للذهاب إلى المصالح الحكومية والانتظار في الطوابير.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، خطوات إنشاء حساب عبر منصة مصر الرقمية، للحصول على الخدمات الإلكترونية.

خطوات إنشاء حساب عبر منصة مصر الرقمية

أولا: تبدأ خطوات التسجيل على بوابة مصر الرقمية، من خلال زيارة الموقع، عبر هذا الرابط.

ثانيا: الضغط على إنشاء حساب جديد.

ثالثا: تسجيل البيانات المطلوبة للتسجيل على الموقع، والتي تتمثل في: «الرقم القومي، رقم المصنع المدون أسفل صورتك الشخصية بالبطاقة، اسم الأم الأول، وغيرها من البيانات الأساسية».

رابعا: اضغط على «التالي».

خامسا: ادخل رقم الهاتف المحمول الخاص بك، لتصلك رسالة تفعيل الحساب على رقم هاتفك الذي قمت بتسجيله، ثم قم بإدخال كود التفعيل المكون من 6 أرقام بالرسالة الموجودة على هاتفك.

سادسا: سجل كلمة المرور الخاصة بك، والتي يجب ألا تقل عن 8 حروف وأرقام باللغة الإنجليزية دون مسافات، منها حرف كبير وآخر صغير وأرقام أو رموز.

سابعا: سجل بالبريد الإلكتروني الخاص بك واضغط التالي.

ثامنا: سيتم نقلك إلى صفحة تسجيل الدخول مرة أخرى، لتقم بإدخال رقم الهاتف الذي سجلته وكلمة المرور.

خدمات منصة مصر الرقمية الإلكترونية

تتيح منصة مصر الرقمية، عبر موقعها الإلكتروني، عددًا كبيرًا من الخدمات الحكومية، الخاصة بكافة المصالح الحكومية، منها: «خدمات التموين، خدمات التوثيق، خدمات الحالة الشخصية، خدمات الأحوال المدنية، وغيرها من الخدمات».