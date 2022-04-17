هل تتيح بوابة مصر الرقمية تحديث بيانات بطاقات التموين؟.. مصدر يجيب

قال مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن بوابة مصر الرقمية مازالت تتيح عددًا من خدمات التموين للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية، فيما يوجد عدد من الخدمات التموينية الأخرى لا بُد لإتمامها أن يتوجه صاحب البطاقة التموينية إلى أقرب مكتب تموين تابع له وفقًا لعنوانه ومحل الإقامة المسجل في بطاقة الرقم القومي.

خدمات التموين المتاحة عبر بوابة مصر الرقمية

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية عددًا من خدمات التموين عبر بوابة مصر الرقمية وتشمل هذه الخدمات التالي:

1- نقل بطاقة التموين من محافظة إلى أخرى.

2- فصل اجتماعي.

4- تفعيل بطاقات التموين.

5- الاستعلام عن حالة الصرف.

خدمات تموينية متاحة من خلال التوجه لمكاتب التموين

وتشترط وزارة التموين والتجارة الداخلية، التوجه إلى مكاتب التموين لإتمام الخدمات التموينية المتعلقة بالتعلميات والرسائل التي توجهها لأصحاب البطاقات التموينية عبر بونات صرف الخبز، والتي يأتي على رأسها تحديث بيانات بطاقات التموين بالنسبة للمواطنين أصحاب المرتبات العليا والدخول المرتفعة، وأيضًا المواطنين مالكي السيارات الحديثة.

وكانت وزارة التموين وجهت عبر «بونات» صرف الخبز رسالة تفيد بـ«ضرروة التوجه قبل يوم 15 أبريل الجاري إلى مكاتب التموين لتقديم بيان بالأجر الشامل»، وذلك للأسرة صاحبة البطاقة التموينية التي تسلمت هذه الرسالة عبر «بون» صرف الخبز.

كما خاطبت وزارة التموين، عددًا من المواطنين مالكي السيارات الحديثة، برسالة أيضا عبر «بون» صرف الخبز تفيد بـ«ضرورة التوجه إلى مكتب التموين لإثبات عدم امتلاك سيارة حديثة من 2018 فأحدث».

خدمات متوقفة عبر بوابة مصر الرقمية

1- إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيًا.

2- إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيًا.

3- إضافة صرف تموين لمستحق خبز.

4- استخراج بطاقة تموين جديدة لأول مرة.

وتجري وزارة التموين والتجارة الداخلية، عدة إجراءات لضبط منظومة الدعم التمويني من أجل حذف غير المستحقين من المنظومة والبقاء فقط على الأسر الأكثر استحقاقًا.