حقيقة ظهور التهاب الكبد الغامض في المغرب.. يصيب الرضع والأطفال

أثارت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مخاوف خلال الساعات الماضية بشأن وصول فيروس التهاب الكبد الغامض إلى المغرب كأول دولة عربية، ما استدعى تدخل السلطات ببلاغ رسمي بشأن ظهور حالات من هذا المرض الذي ينتشر بين الأطفال من عمر شهر حتى 16 عاما، بحسب المعلومات التي ذكرتها منظمة الصحة العالمية، فيما لا تزال أسبابه غير معلومة بعد.

وفي 15 أبريل المنصرم أصدرت منظمة الصحة العالمية تنبيهًا بشأن حالات الالتهاب الكبدي الغامض لدى الأطفال في المملكة المتحدة، وحاليًا جرى اكتشاف ما يقرب من 200 حالة محتملة في 20 دولة في أوروبا والأمريكتين وغرب المحيط الهادئ وجنوب شرق آسيا.

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حالات مصابة بفيروس التهاب الكبد الغامض

وبحسب موقع «موروكو وورلد نيوز»، أكد مسؤولو الصحة في المغرب عدم تسجيل أي حالة إصابة بمرض الالتهاب الكبدي الغامض الوخيم لدى الأطفال في البلاد.

وكتب معاد مرابط منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة، على موقع «لينكد» أنه اعتبارًا من الرابع من مايو الساعة 11 مساء، لم تسجل أي حالة من حالات التهاب الكبد الغامض مجهول السبب لدى الأطفال في المغرب.

وجاء بيان «مرابط» تماشيا مع البيان الصحفي لوزارة الصحة الصادر في 22 أبريل بشأن عدم وجود حالات التهاب كبدي حاد لدى الأطفال في المغرب، وقالت الوزارة أيضا إنها تراقب الوضع في أوروبا.

حالات انتشار الالتهاب الكبدي الغامض

وأشارت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية إلى أن غالبية الحالات المصابة بالمرض تتركز في المملكة المتحدة، كما قالت أمس إنه لا يزال هناك القليل من البيانات لتحديد ما إذا كان هناك تفش أم لا، وفي الوقت الحالي تعتبر المخاطر العالمية منخفضة.

أسباب مرض التهاب الكبد الغامض

وبشأن أسباب مرض التهاب الكبد الغامض تعتبر الفرضية التي تربط الوضع الحالي بالفيروس الغدي هي الأكثر ترجيحًا، وهي مجموعة من الفيروسات الشائعة التي تنتقل من شخص لآخر.

وأعراضه تنفسية وإسهال وقيء وآلام في البطن عند الأطفال، وأضافت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية أن معظم الأطفال المصابين لا يعانون من الحمى.

وربط فريق من الباحثين في المملكة المتحدة الوضع الحالي بزيادة تعرض الأطفال الصغار للفيروس الغدي، لا سيما بسبب انخفاض مستوى الدورة الدموية للفيروس خلال جائحة كورونا، إلا أن هذه الفرضيات لم يتم تأكيدها بعد.

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غسل اليدين ضرورة للحد من انتشار المرض

ومن المتوقع الإفراج عن مزيد من المعلومات حول التهاب الكبد الغامض عند الأطفال، لكن حتى ذلك الحين، حثت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية آباء الأطفال الصغار على تشجيع غسل اليدين جيدًا ونظافة الجهاز التنفسي للحد من انتشار المرض.

وقبل أيام أعلن ثلاثة وفيات بالمرض في إندونيسيا، ما يرفع أعداد الحالات المتوفاة جراء الإصابة به إلى 4 حالات على مستوى العالم على الأقل إلى جانب الحالة التي أعلن عن وفاتها في الولايات المتحدة الأمريكية.