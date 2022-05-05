مصرع شابين في انقلاب سيارة ملاكي بأطفيح

شهد طريق أطفيح بمحافظة الجيزة، حادث سير مروري، إثر انقلاب سيارة ملاكي كان يستقلها شابان، ما أسفر عن مصرعهما في الحال، ونُقلت الجثتان للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة حتى الانتهاء من تشريحهما وتسليمهما لذويهما.

انقلاب سيارة ملاكي

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، بتلقيه إشارة من الخدمات المعينة على الطرق، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي كان يستقلها شابان، ما أسفر عن مصرعهما، وتم نقل الجثتين للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لحين الانتهاء من تشريحهما وتسليمهما لذويهما.

رفع آثار الحادث

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور لمكان الحادث، مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف لنقل الجثتين لمشرحة المستشفى، حتي يتم تشريحهما، وبعدها تسليمهما لذويهما، فضلا عن الدفع بعدد من الأوناش لرفع آثار الحادث من على الطريق وعودة حركة المرور لطبيعتها مرة أخرى، بعد توقفها لفترة طويلة بسبب الحادث.

وحُرر المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولي النيابة العامة التحقيق في الواقعة.