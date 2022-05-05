تشييع جثامين 4 أشخاص ماتوا في حادث بالإسماعيلية.. «الفسحة قلبت جنازة»

شيع أهالي مركز ومدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، جثامين 4 أشخاص لقوا مصرعهم في حادث مروري على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي.

وكانت قد أمرت جهات التحقيق في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، بدفن جثامين المتوفين في الحادث وتسليمهم إلى ذويهم.

وقال أحد جيران أسرة الضحايا إنه تم تشييع الجثامين في السادسة من صباح اليوم لمقابر الأسرة بمركز ومدينة القصاصين، مضيفا أن الأسرة كانت في طريقها إلى مدينة الإسماعيلية لشراء بعض المستلزمات وقضاء فسحة عيد الفطر المبارك، ووقع الحادث بعد تحركهم من المنزل بنصف ساعة تقريبا.

ندب مفتش الصحة لمعاينة الجثامين

وندبت النيابة العامة مفتش الصحة لمعاينة الجثامين الأربعة، والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية، كما طلبت تحريات المباحث الجنائية والتي أكدت على عدم وجود أي شبهة.

وانتقل فريق من المباحث الجنائية بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية إلى مكان الحادث على الطريق الزراعي لمعاينة الواقعة وفحصها فور وقوع الحادث مباشرة.

ونقلت قوات الشرطة السيارة من مكان الحادث لإعادة السيولة المرورية مرة أخرى إلي الطريق، فيما نقلت سيارات الإسعاف الضحايا إلى مستشفى جامعة قناة السويس.

انقلاب سيارة على الطريق الزراعي بالإسماعيلية

وكان قد لقي 4 أشخاص مصرعهم بينهم طفلة في عمر 4 سنوات، جراء تصادم سيارة ملاكي بشجرة وانقلابها على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي قرب مدخل مركز ومدينة أبوصوير.

وأسفر انقلاب سيارة ملاكي بيضاء اللون تحمل لوحات «8961» قرب المنطقة الواقعة بين كوبري شعيب وعزبة أبوسلطان مدخل مركز أبوصوير، عن وفاة كلا من يوسف شعبان محمد عبد الستار 20 سنة، ونورا محمد محمد إسماعيل 47 سنة، ونور شعبان محمد عبد الستار 4 سنوات، وفاطمة إبراهيم أحمد 22 سنة، وجميعهم مقيمين بقرية المحسمة التابعة لمركز ومدينة القصاصين في الاسماعيلية.

وأشارت مصادر طبية في مستشفى جامعة قناة السويس إلى أن المصابين وصلوا جميعهم بتوقف في القلب والتنفس وفي حالة صحية حرجة للغاية، استلزمت دخولهم الرعاية المركزة، وأن رجال الإسعاف حاولوا عمل إنعاش قلبي لهم، إلا أنهم توفوا فور وصولهم المستشفى.