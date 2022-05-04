مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث على الطريق الدائري بالقليوبية

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدائري قبل طلعة الطريق الحر، وتم نقل المصابين للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النياية التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من غرفة عمليات محافظة القليوبية، تفيد وقوع حادث تصادم على الطريق الحر دائرة مركز قليوب، ووجود جثة ومصابين.

فحص حادث الطريق الحر

وانتقلت قوة أمنية وسيارتي إسعاف لمكان الحادث، وتبين أن الحادث وقع قبل طلعة الطريق الحر بنحو 500 متر بسبب السرعة الجنونية للسيارة الملاكي، وتم رفع أنقاض السيارة من عرض الطريق، وأسفر عن مصرع شخص وإصابة 4 أخرين وتم نقلهم إلى مستشفى قليوب، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

مصرع وإصابة 25 في حوادث خلال 24 ساعة

في سياق متصل، شهدت محافظة القليوبية خلال الـ24 ساعة الماضية، أكثر من حادث تصادم على الطرق المختلفة، وأسفرت عن مصرع 2 وإصابة 25 في 5 حوادث منفصلة.

وانتقلت قوات وتبين وقوع حادث على الطريق الدائري اتجاه السلام أمام نفق الأمير بالخصوص، بين 5 سيارات، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين وتم نقل الجثتين إلى مستشفى ناصر العام والمصابين إلى مستشفى قليوب.

كما وقع حادث تصادم بين 2 توكتوك على طريق شبين القناطر - تل بني تميم، ونتج عنه 4 مصابين وتم نقلهم إلى مستشفى شبين القناطر المركزي، وتمت عمليات إخلاء مكان الحادثين من المركبات المتسببة في الحادث وتحررت المحاضر اللازمة وأخطرت الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

يأتي ذلك بالإضافة لوقوع حادث تصادم بين 2 موتوسيكل على طريق مصر إسكندرية الزراعي أمام نقطة إسعاف سنديون، وأسفر عن 7 مصابين تم نقلهم لمستشفى قليوب التخصصي وتقديم الرعاية الصحية لهم والحالة العامة مستقرة.

4 سيارات إسعاف لنقل المصابين للمستشفى

كما انقلبت سيارة ملاكي أعلى الحر القادم من الدائري اتجاه بنها، وأسفر عن مصاب تم نقله للمستشفى، بالإضافة لتصادم ميكروباص بالرصيف على طريق مصر إسكندرية الزراعي أمام اتجاه قليوب، أاسفر عن 8 مصابين تم نقلهم للمستشفى ما بين كسور وسجحات وكدمات، وشارك في نقلهم للمستشفى 4 سيارات إسعاف، وأمرت جهات التحقيق المعنية بفحص الحوادث الـ3، وبيان أسبابها وملابساتها.