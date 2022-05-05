انقطاع المياه عن مناطق بمركز سمسطا لليوم الثاني بسبب «عُطل متكرر»

تشهد عدة مناطق بمركز سمسطا جنوب غرب بني سويف، لليوم الثاني على التوالي، انقطاع لمياه الشرب، بسبب حدوث أعطال متكررة في خطوط الطرد الرئيسية، واستمرار شركة المياه بأعمال الإصلاح، في ظل توفيرها عدد من فناطيس المياه بالمناطق المتضررة، وللمخابز والمستشفى المركزي.

وبدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بني سويف، في وقت سابق من صباح أمس الأربعاء، في إصلاح عُطل مفاجئ في خط الطرد بمحطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بمركز سمسطا، ترتب عليه قطع المياه عن المركز، قبل أن يتم الضخ، ويحدث عُطل آخر، يتسبب في استمرار انقطاع المياه عن عدة مناطق حتى مساء اليوم الخميس.

المحافظ يكلف بمتابعة إصلاح عُطل بخط سمسطا

وكلف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، السكرتير العام المساعد، اللواء سامي علام، بمتابعة الإجراءات التي تقوم الجهات المعنية، من شركة المياه والوحدة المحلية، بشأن إصلاح كسر بخط الطرد الرئيسي في شارع «26 يوليو» بمدينة سمسطا، والذي نتج عنه انقطاع لمياه الشرب عن المنطقة.

وتنفيذاً لتكليفات المحافظ، توجه السكرتير المساعد برفقة رئيس مدينة سمسطا، المحاسب ناصر سيف، لمتابعة الإجراءات التي تنفذها شركة مياه الشرب، لإصلاح العطل، واستمع لشرح موجز عن الإجراءات المنفذة، والتي يجري تنفيذها لحل المشكلة، حيث تم الدفع بطاقم فني من الشركة إلى موقع الكسر، والقيام بأعمال الإصلاح، ورفع المخلفات، وكسح المياه الناتجة عن الكسر.

توفير فناطيس مياه لسد احتياجات المواطنين

من جانبه، أشار السكرتير العام المساعد إلى تواجد كافة التنفيذيين المعنيين لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة ضخ المياه، مع التوجيه بالتنسيق مع المرور والوحدة المحلية لتحقيق السيولة المرورية بمحيط أعمال الإصلاح، ومتابعة إجراءات شركة المياه باستمرار توفير عدد من سيارات مياه الشرب وتمركزها بالمنطقة لسد احتياجات المواطنين من المياه لحين الانتهاء من إصلاح العطل.