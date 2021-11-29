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خريطة قطع مياه الشرب بمدينة سمسطا في بني سويف الأربعاء للصيانة

كتب:

الوطن
03:29 م | الإثنين 29 نوفمبر 2021
ديوان عام محافظة بني سويف

ديوان عام محافظة بني سويف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، توقف محطة مياه «الشيخ عابد» عن العمل، لإجراء أعمال صيانة بالمحطة، وذلك يوم الأربعاء المقبل، 1 ديسمبر 2021.

قطع المياه 12 ساعة

وذكرت الشركة أن هذه الأعمال سيترتب عليها قطع المياه عن مدينة سمسطا، ومجلس قروي الشنطور، ومجلس قروي مازورة، بداية من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 8 مساء.

سيارات مياه شرب

وتقدمت الشركة باعتذارها عن قطع الخدمة بشكل مؤقت خلال الفترة المذكورة، مناشدة المواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات وكل المنشآت الحيوية بتدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه تلك الفترة.

ونوهت الشركة بقيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى بهذا الخصوص.

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