بدء إصلاح عطل في خط الطرد بمحطة سمسطا.. وانقطاع المياه 12 ساعة

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بني سويف، منذ قليل، اليوم الأربعاء، إصلاح عُطل مفاجئ بخط الطرد بمحطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بمركز سمسطا قطر 600GRB، والذي يترتب عليه قطع المياه عن مركز ومدينة سمسطا لمدة تتجاوز 12 ساعة لحين إصلاح العُطل.

مياه بني سويف تعلن قطع المياه عن مركز سمسطا

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، عن قطع المياه عن مركز ومدينة سمسطا، اليوم الأربعاء 4 مايو 2022، اعتباراً من الساعة 8 صباحاً حتى الـ 8 مساءً، لتوقف محطتي مياه الشيخ عابد وبدهل عن العمل، نظراً لأعمال الصيانة والإصلاح اللازمة بسبب حدوث عطل مفاجئ بخط الطرد بمحطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بمركز سمسطا قطر 600GRB.

توفير سيارات مياه نقية للمواطنين خلال فترة الانقطاع

وقدمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بني سويف، اعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة، نظرا للقيام بإصلاح العطل الخارج عن إرادتها، ولضمان انتظام تقديم الخدمة بهذا المرفق الحيوي.

وأشارت الشركة أنها ناشدت المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية بتدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، وكذلك أعلنت عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضي على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

وحدث عُطل مفاجئ بخط الطرد بمحطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بمركز سمسطا، ما ترتب عليه من توقف محطتي مياه الشيخ عابد وبدهل عن العمل، نظراً لأعمال الصيانة والإصلاح اللازمة.