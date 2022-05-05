«تعليم بني سويف» تنهي استعداداتها لامتحانات نهاية العام.. تبدأ السبت

كشف محمد عبد التواب، وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، عن انتهاء استعدادات المديرية لامتحانات نهاية العام بصفوف النقل بالمراحل التعليمية المختلفة، حيث من المقرر أن تبدأ امتحانات نهاية العام الدراسي 2021/2022 السبت المقبل في صفوف النقل بالمراحل التعليمية المختلفة.

مراجعة ورق الأسئلة لغويا

وأشار وكيل تعليم بني سويف إلى توجيهاته بأهمية التعاون وبذل الجهود والتكاتف بين جميع أطراف العملية التعليمية، مع تكثيف المتابعة الفنية من خلال الموجهين لمراجعة ورق الأسئلة لغويا، وأن تكون خالية من عيوب الطباعة ومطابقة المواصفات الورقة الامتحانية الواردة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وتكون بعيدة عن أي ميول سياسية أو دينية أو حزبية، مع التنبيه بتواجد موجه بكل لجنة لتذليل كافة الصعاب التي تواجه العملية الامتحانية.

غرف عمليات فرعية ورئيسية بالإدارات التعليمية والمحافظة

وأضاف «عبد التواب»، أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات وتذليل العقبات التي تواجه العملية الامتحانية وتقديم الحلول العاجلة لأي مشكلة طارئة مع تكثيف المتابعة على المدارس خلال فترة الامتحانات، مع التأكيد على تفعيل واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وتطهير المدارس ونظافة دورات المياه.

حظر دخول التليفون المحمول داخل اللجان

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف إلى التنبيه بغلق أبواب المدرسة وعدم السماح لأي شخص بالدخول للجنة إلا بعد التأكد من شخصيته، ولا يكون إلا من المسموح لهم بمتابعة أعمال سير الامتحانات، وتأمين حجرة الأسئلة والكنترول، وتكون مطابقة للمواصفات مؤمنة بأبواب حديد وبعيدة عن الدور الأول، وألا يكون بها مصدر مياه، مع ضرورة إطلاع أعضاء اللجنة على التعليمات الخاصة بالامتحان والتوقيع عليها بالعلم، وتوزيع المهام على جميع العاملين، وعدم تأخر الملاحظين في الدخول للجان وعدم جمع أوراق الإجابة إلا بعد انتهاء الزمن المخصص للإجابة، وحظر دخول التليفون المحمول داخل اللجان، والتزام رئيس اللجنة ومسئول الأمن بالمدرسة بعدم مغادرتها في نهاية اليوم إلا بعد التأكد من أن جميع الطلاب قد غادروا المدرسة واتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بأوراق الإجابة مع تنفيذ تعليمات الأمن الخاصة بإجراءات غلق اللجنة.