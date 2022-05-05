البرلمان يعدل جدول أعماله بسبب وزير التنمية المحلية

عدل مجلس النواب في جدول أعماله الأسبوع المقبل؛ بإدراج عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة الموجهة للقائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، والمقرر مناقشتها الثلاثاء المقبل، بدلا من طلبات الإحاطة والمناقشة والأسئلة الموجهة لوزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، الذي تعذر حضوره إلى المجلس في الموعد المحدد لارتباطه بالسفر خارج البلاد.

120 طلب إحاطة لوزير التنمية المحلية

وكان نحو 120 طلب إحاطة وسؤالا وطلب مناقشة تم توجيهها لـ وزير التنمية المحلية، وتم إدراجها على جدول أعمال الجلسات بـ مجلس النواب.