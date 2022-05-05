فولفو تكشف عن مبيعات تقترب من 50 ألف سيارة خلال أبريل الماضي

سجلت شركة سيارات فولفو مبيعات 47،150 سيارة في أبريل، بانخفاض 24.8% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. ولا يزال الطلب قويا، لا سيما على سيارات فولفو المكهربة، وتستمر حصة طرازات إعادة الشحن كجزء من إجمالي المبيعات في الزيادة.

في أبريل، نمت طرازات إعادة الشحن المكهربة لشركة فولفو للسيارات بنسبة 18.7% مقارنة بالشهر نفسه في عام 2021، وهو ما يمثل 38.4% من إجمالي المبيعات، وبلغت حصة السيارات الكهربائية بالكامل 10%.

في الفترة من يناير إلى أبريل، وصلت مبيعات فولفو للسيارات إلى 195.445 سيارة، بانخفاض 21.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

في أبريل، أثر إغلاق Covid-19 في شرق الصين على عمليات تسليم التجزئة في الصين وأضاف المزيد من التحديات لسلاسل التوريد العالمية الضعيفة بالفعل، ما أدى إلى خسارة إضافية في الإنتاج.

كما تم الإعلان عنه سابقًا في نهاية الربع الأول، وأبلغت شركة فولفو للسيارات عن نقص الموردين في نوع معين من أشباه الموصلات، مما سيؤثر على الإنتاج خلال الربع الثاني. تعتبر الشركة هذه انتكاسة مؤقتة وتتوقع أن تتحسن قيود سلسلة التوريد المتعلقة بأشباه الموصلات خلال النصف الثاني من العام.

وصلت المبيعات الأوروبية لشهر أبريل إلى 19,822 سيارة، بانخفاض 23.2% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وشكلت مبيعات فولفو لإعادة الشحن الكهربائي 51.4% من إجمالي المبيعات في المنطقة خلال الشهر.

وصلت مبيعات فولفو للسيارات في الولايات المتحدة لهذا الشهر إلى 10,022 سيارة، بانخفاض 9.2% مقارنة بشهر أبريل من العام الماضي، حيث شكلت طرازات إعادة الشحن 44.1% من إجمالي المبيعات.

وانخفضت مبيعات الصين بنسبة 47.8% في أبريل لتصل إلى 8,579 سيارة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

كان الطراز الأكثر مبيعًا من فولفو لهذا الشهر هو XC60 بمبيعات 14,952 سيارة، تليها XC40 عند 13,876 سيارة وXC90 عند 8,208 سيارة.