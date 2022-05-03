أسعار السيارات الجديدة في الأسواق.. تبدأ من 205 ألف جنيه

يشهد سوق السيارات الجديدة تذبذبًا في الأسعار بين ارتفاع وانخفاض في العلامات التجارية الخاصة بكل سيارة، ووفقًا لقوة المبيعات خلال عامي 2021 و2022.

وقال محمد سعد عضو رابطة تجار السيارات في القاهرة الكبرى، إن سوق السيارات الحديثة شهد ارتفاعًا في الأسعار خلال الفترة الماضية بنسبة كبيرة جدًا خاصة بعد انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى تأثير اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا في كل دول العالم المصنعة للسيارات.

وأضاف عضو رابطة تجار السيارات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن سوق السيارات في مصر تأثر بالارتفاعات العالمية بالإضافة إلى أزمة الرقائق الإلكترونية والتي أدت إلى ارتفاع الأسعار في مصر بعد تخفيض نسبة إنتاج السيارات بالمصانع، كما أدت الأزمة إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 35% من قيمة السيارات الجديدة.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات، أسعار عدد من السيارات التي لا يتجاوز سعرها 215 ألف جنيه ويبدء سعرها من 121 ألفًا فقط.

أسعار السيارات الجديدة فى مصر

زوتى Z100 2020

ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال / Elegent

قوة المحرك: 1000 CC

السعر المتداول في سوق السيارات: 120,000 جنيه.

سوزوكى التو 2021

ناقل الحركة: مانيوال

قوة المحرك: 800 cc

السعر المتداول في سوق السيارات: 121,000 جنيه.

بروتون ساجا 2021

ناقل الحركة: اتوماتيك / Premium

قوة المحرك: 1300 CC

السعر الرسمي المتداول في السوق: 205,000 جنيه.

نيسان صني 2021

ناقل الحركة: اتوماتيك / بيز لاين

قوة المحرك: 1500 CC

السعر الرسمي المتداول في السوق: 206,000 جنيه.

سوزوكي سويفت ديزاير 2021

ناقل الحركة الخاص بالسيارة: اتوماتيك / Highline

قوة المحرك: 1200 CC

السعر المتداول في السوق: 206,500 جنيه.

شيفروليه أوبترا 2022

ناقل الحركة: اتوماتيك

قوة المحرك: 1500 CC

السعر المتداول في السوق: 208,000 جنيه

شيرى اريزو 5 2021

ناقل الحركة: اتوماتيك / هاى لاين

قوة المحرك: 1500 CC

السعر المتداول في السوق: 209,900 جنيه

فيات تيبو 2021 الشكل الجديد

ناقل الحركة: مانيوال / pack2

قوة المحرك: 1400 CC

السعر المتداول للسيارة في السوق: 212,900 جنيه

فيات تيبو 2021

ناقل الحركة: مانيوال / pack2

قوة المحرك: 1400 CC

السعر المتداول في السوق: 213,900 جنيه