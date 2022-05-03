أسعار السيارات الجديدة في الأسواق.. تبدأ من 205 ألف جنيه
كتب:
أحمد عبد اللطيف
09:16 ص | الثلاثاء 03 مايو 2022
سيارة بروتون
يشهد سوق السيارات الجديدة تذبذبًا في الأسعار بين ارتفاع وانخفاض في العلامات التجارية الخاصة بكل سيارة، ووفقًا لقوة المبيعات خلال عامي 2021 و2022.
وقال محمد سعد عضو رابطة تجار السيارات في القاهرة الكبرى، إن سوق السيارات الحديثة شهد ارتفاعًا في الأسعار خلال الفترة الماضية بنسبة كبيرة جدًا خاصة بعد انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى تأثير اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا في كل دول العالم المصنعة للسيارات.
وأضاف عضو رابطة تجار السيارات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن سوق السيارات في مصر تأثر بالارتفاعات العالمية بالإضافة إلى أزمة الرقائق الإلكترونية والتي أدت إلى ارتفاع الأسعار في مصر بعد تخفيض نسبة إنتاج السيارات بالمصانع، كما أدت الأزمة إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 35% من قيمة السيارات الجديدة.
واستعرض عضو رابطة تجار السيارات، أسعار عدد من السيارات التي لا يتجاوز سعرها 215 ألف جنيه ويبدء سعرها من 121 ألفًا فقط.
أسعار السيارات الجديدة فى مصر
زوتى Z100 2020
ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال / Elegent
قوة المحرك: 1000 CC
السعر المتداول في سوق السيارات: 120,000 جنيه.
سوزوكى التو 2021
ناقل الحركة: مانيوال
قوة المحرك: 800 cc
السعر المتداول في سوق السيارات: 121,000 جنيه.
بروتون ساجا 2021
ناقل الحركة: اتوماتيك / Premium
قوة المحرك: 1300 CC
السعر الرسمي المتداول في السوق: 205,000 جنيه.
نيسان صني 2021
ناقل الحركة: اتوماتيك / بيز لاين
قوة المحرك: 1500 CC
السعر الرسمي المتداول في السوق: 206,000 جنيه.
سوزوكي سويفت ديزاير 2021
ناقل الحركة الخاص بالسيارة: اتوماتيك / Highline
قوة المحرك: 1200 CC
السعر المتداول في السوق: 206,500 جنيه.
شيفروليه أوبترا 2022
ناقل الحركة: اتوماتيك
قوة المحرك: 1500 CC
السعر المتداول في السوق: 208,000 جنيه
شيرى اريزو 5 2021
ناقل الحركة: اتوماتيك / هاى لاين
قوة المحرك: 1500 CC
السعر المتداول في السوق: 209,900 جنيه
فيات تيبو 2021 الشكل الجديد
ناقل الحركة: مانيوال / pack2
قوة المحرك: 1400 CC
السعر المتداول للسيارة في السوق: 212,900 جنيه
فيات تيبو 2021
ناقل الحركة: مانيوال / pack2
قوة المحرك: 1400 CC
السعر المتداول في السوق: 213,900 جنيه