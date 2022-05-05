محمد طعيمة يتعرض لوعكة صحية ويطلب من الجمهور الدعاء

أعلن الفنان محمد طعيمة تعرضه لوعكة صحية، دون الكشف عن أي تفاصيل، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق قائلا: «تعبان شوية دعواتكم الحلوة».

وانهالت التعليقات على ما نشره الفنان محمد طعيمة، مؤكدين أن ما أصابه هو حسد، لتألقة في السباق الرمضاني 2022 خلال مسلسل «مكتوب عليا» بشخصية «ارتقاء».

وتضمنت التعليقات: «اللهم أبطل أثر عين أصابت جسدا»، وقال آخر: «محسود.. ألف سلامة عليك».

وعلقت أخرى: «ربنا يتم عليك الشفاء من عنده ويبعد عنك العين».

مسلسل "مكتوب عليا"

وتألق الفنان محمد طعيمة خلال السباق الرمضاني بمسلسل «مكتوب عليا»، إذ جسد شخصيتين الأولى زوج أخت «جلجل» أكرم حسني، والشخصية الثانية «ارتقاء» التي جسدها خلال الأحداث عندما تنكر هو وأسرة زوجته بعد اتهامهم في جريمة قتل، ولجأوا للتنكر لإثبات براءتهم، ونالت الشخصية إشادات من الجمهور والنقاد.

يشارك في بطولة مسلسل «مكتوب عليا» مجموعة كبيرة من النجوم؛ بينهم أكرم حسني، أيتن عامر، هنادي مهنا، عمرو عبد الجليل، حنان سليمان، بالإضافة إلى مجموعة من الفنانين الشباب وضيوف الشرف.

وتدور أحداث المسلسل حول «جلجل» الذي يعاني من أزمات عديدة تواجهه خلال حياته بسبب الماديات، فيلجأ لإخراج صدقة لتيسير أموره في الحياة، ويتصدق لرجل عجوز على الطريق يبيع المسك الذي مسح على يده بالمسك فور إعطائه المال لتنقلب بعدها حياة جلجل رأسا على عقب، ويرى كل ما سيحدث في حياته في الصباح مكتوبا على يده.

وحقق المسلسل نجاحا كبيرا خلال السباق الرمضاني، وتصدرت مشاهده التريند ومؤشرات البحث على جوجل.