مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 6-5-2022 في محافظات مصر

يحرص الكثير من المصلين على متابعة مواقيت الصلاة في جميع محافظات مصر بشكل دائم ومستمر، حرصا منهم على أداء فريضة الصلاة في موعدها، وتجنب تأخيرها، فضلا عن استخدام مواعيد الصلاة كأداة للوقت لإنجاز ما لديهم من مسؤوليات.

وسعيا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعين والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير مواقيت الصلاة في جميع محافظات مصر، بالإضافة إلى مواعيد الصلاة في بعض الدول العربية اليوم الجمعة الموافق 6 مايوم من عام 2022، وفق هيئة المساحة، والتي جاءت كالتالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:32 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:52 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:29 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6.36 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 08:01 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:33 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:57 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:36 مساءً.

- أذان المغرب: الساعة 06:43 مساءً.

- أذان العشاء: الساعة 10:09 مساءً.

مواقيت الصلاة في الغربية

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:30 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:53 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:31 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:38 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 08:05 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:40 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:52 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:24 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:31 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:54 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:40 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:50 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:19 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:28 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:50 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

وفيما يلي نستعرض مواعيد الصلاة في بعض المدن العربية:

مواقيت الصلاة في دبي

- أذان الفجر: الساعة 04:14 صباحًا.

- أذان الظهر: الساعة 12:16 مساءً.

- أذان العصر: الساعة 3:43 مساءً.

- أذان المغرب: الساعة 06:52 مساءً.

- أذان العشاء: الساعة 08:22 مساءً.

مواقيت الصلاة في المدينة المنورة

- أذان الفجر: الساعة 04:19 صباحًا.

- أذان الظهر: الساعة 12:18 مساءً.

- أذان العصر: الساعة 03:45 مساءً.

- أذان المغرب: الساعة 06:54 مساءً.

- أذان العشاء: الساعة 08:24 مساءً.