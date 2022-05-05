هجوم حاد على عمر كمال بسبب أغنيته الجديدة: «صورة البوستر غرضها خبيث»

أثار عمر كمال، جدلًا واسعًا خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما كشف عن البوستر الدعائي الأول لأغنيته الجديدة والتي تجمعه بالمُغني حمادة مجدي، وتحمل اسم «انتي قطتي» تمهيدًا لطرحها خلال الفترة القليلة المُقبلة.

وظهر عمر كمال وحمادة مجدي، وهما يضعان يديهما على بطن فتاة حامل، وعلى وجههما علامات الدهشة والتعجب، ما أثار حفيظة الجمهور، ودفع البعض لشن هجوم حاد عليهما.

متابع لـ عمر كمال: صورة غرضها خبيث جدًا

وقالت إحدى المتابعات لـ عمر كمال: «ده منظر؟.. أنتم متحرشين بالمدام كده ليه؟.. دي صورة يجب المُحاكمة عليها والله»، فيما قال آخر: «علشان الفلوس يعملوا أي حاجة.. حتى لو برومو لأغنية أو فيلم.. بس الصورة دي غرضها خبيث جدًا».

ارحمنا يارب.. يا جدع اتق الله

وأضافت إحدى المتابعات قائلة: «اتقي الله.. حتى لو أغنية.. مينفعش تريبة مس منى تكون كده»، فيما أبدت أخرى دهشتها وصدمتها من تلك الصورة، بقولها: «يا ستار.. ارحمنا يارب.. يا جدع اتق الله».

وطرح عمر كمال في شهر مارس الماضي، عبر قناته على موقع «يوتيوب»، أوبريت «ست عظيمة»، والذي يشاركه بالغناء فيه الطفل محمد أسامة والمطربة شيماء المغربي، ضمن الاحتفالات بعيد الأم.

وتقول كلمات الـ«أوبريت»

أمي طيبة

وحب صافي بدون مقابل أو ضريبة

أمي في الأوجاع دوا يشفي وطبيبة

ياما سهرت جنب مني تداوي أي وجع ألمني

وعمرها ما في يوم سابتني

تملي مني كانت قريبة.