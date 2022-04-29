الحرس الثوري: طائرة مسيرة إيرانية تنفذ «عملية ناجحة» في أجواء دولة الاحتلال الإسرائيلي

قال الحرس الثوري الإيراني، إن طائرة مسيرة إيرانية نفذت «عملية ناجحة» في أجواء دولة الاحتلال، وفقا لما نشرته شبكة «سكاي نيوز» عربية، في نبأ عاجل منذ قليل.

قوات الاحتلال تصعد انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني

وفي سياق آخر، صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني خلال الفترة الماضية، وسط إدانات عربية ودولية واسعة من مغبة تلك الممارسات.

وتزامنا مع شهر رمضان المبارك، فرضت قوات الاحتلال، مزيد من القيود والحواجز لمنع الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى وأداء الصلاة، إلا أن ذلك لم يمنع أكثر من 160 ألف فلسطيني من أداء صلاة الجمعة الأخيرة في رحاب المسجد الأقصى المبارك.