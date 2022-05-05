أحمد سعد بإطلالة غريبة في حفل بالحديقة الصينية.. «تيشرت مقطع»

خطف الفنان أحمد سعد، الأنظار بإطلالة غريبة، إذ ارتدى تيشرت ممزق من أعلى الصدر، وذلك خلال حفله الغنائي المقام بالحديقة الصينية، رابع أيام عيد الفطر المبارك.

أحمد سعد يشدو بأبرز أغانيه

وقدم أحمد سعد خلال الحفل عددا من أهم وأبرز أغنياته، مثل: «سكوت وسيرينا يا دنيا وبحبك يا صاحبي وأشكي لمين» وغيرها.

تكريم خاص بعد انتهاء الحفل

وكرمت الشركة المنظمة للحفل أحمد سعد، وأعطته درعا، مباركين له على رزقه بابنته الجديدة عليا من زوجته علياء البسيوني.

ومن المقرر أن تستكمل فقرات الحفل بفقرات غنائية لكل من رامي جمال وبهاء سلطان.

تفاصيل مشاركة أحمد سعد في مسلسل الكبير أوي 6

يذكر أنّ أحمد سعد، قد تصدر محركات البحث وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية، بعد مشاركته في الحلقة الأخيرة من مسلسل الكبير أوي 6 مع الفنان أحمد مكي.

وتفاعل الجمهورمع مشهد رقص أحمد سعد مع «حزلقوم»، وحقق ما يقرب من مليون مشاهدة على موقع «يوتيوب»، وهو المشهد الذي جرى عرضه بالحلقة 29 من مسلسل الكبير أوي 6، ضمن حلقات مهرجان المزاريطة السينمائي، بحضور عدد من نجوم الفن.

مسلسل الكبير أوي 6، بطولة أحمد مكي، بيومي فؤاد، محمد سلام، رحمة أحمد، ومصطفى غريب، وهشام إسماعيل، وآخرين، وهو من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.