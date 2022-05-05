أحمد سعد يبدأ حفله بالحديقة الصينية على نغمات سكوت

بدأ الفنان أحمد سعد حفله الغنائي المقام بالحديقة الصينية، ضمن حفلات عيد الفطر على نغمات أغنية سكوت سكوت.

رامي جمال وبهاء سلطان يشاركان أحمد سعد في الحفل

واستكمل سعد وصلته الغنائية في الحفل بأغنية كل يوم، ومن المقرر أن يشارك فيه كلا من رامي جمال وبهاء سلطان، ومن المنتظر أن يقدم الثلاثة نجوم باقة من أجمل أغنياتهم بحضور عدد كبير من الجمهور.

ويأتي ظهور أحمد سعد في الحفل بعد أيام من رزقه بطفلته الجديدة عليا من زوجته علياء البسيوني، حيث نشر فيديو وهو يحمل المولودة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

أحمد سعد ينتهي من أغنية «حبينا ناس»

على الجانب الآخر، انتهى أحمد سعد من ماستر أغنية جديدة بعنوان «حبينا ناس» من كلمات أحمد جابر، وألحان وتوزيع محمد شحاتة، ومهندس صوت هاني محروس، ومن المقرر أن يطرحها في ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان «وسع وسع».

أحمد سعد يتصدر التريند بعد ظهوره في الكبير أوي 6

وتصدر أحمد سعد، تريند مواقع التواصل، خلال الأيام القليلة الماضية، بعد مشاركته في الحلقة الأخيرة من مسلسل الكبير أوي 6 مع الفنان أحمد مكي.

وتفاعل الجمهورمع مشهد رقص أحمد سعد مع «حزلقوم»، وحقق ما يقرب من مليون مشاهدة على موقع «يوتيوب»، وهو المشهد الذي تم عرضه بالحلقة 29 من مسلسل الكبير أوي 6، ضمن حلقات مهرجان المزاريطة السينمائي، بحضور عدد من نجوم الفن.