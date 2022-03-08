«دي مايو» و«غوتيريش» يبحثان الوساطة لحل الأزمة الروسية الأوكرانية

أكد وزير الخارجية الإيطالي «لويجي دي مايو»، اليوم، دعم بلاده لمبادرات الأمم المتحدة الداعية لإنهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، خاصة الإنسانية منها، وفقاً لما نشرته وكالة «روسيا اليوم».

وبحث « دي مايو»، بحسب بيان لوزارة الخارجية الإيطالية، خلال اجتماعه مع الأمين العام للأمم المتحدة «أنطونيوغوتيريش»، السبل المحتملة للوساطة والمساهمة في إنهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وإنهاء الأزمة التي دخلت يومها الـ13، دون التوصل إلى حلول من شأنها تهدئة الطرفين.

دي مايو: إجلاء المدنيين أولوية دولية

وقال وزير الخارجية الإيطالي، إنّ فتح الممرات الإنسانية الآمنة ووقف إطلاق النار وضمان الخروج الأمن للمدنيين في أوكرانيا، أولوية أممية ويجب العمل على تحقيقها وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي تم التصويت عليه في 2 مارس الجاري، بأغلبية أصوات 141 صوتًا.

تحذيرات أممية من زيادة اللاجئين إلى 5 ملايين مواطن

وكانت المفوضية الأوروبية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، حذرت في وقت سابق، من ارتفاع أعداد اللاجئين الأوكرانيين، مشيرة إلى أنها تعد الأكبر منذ الحرب العالمية.

فيما توقعت الأمم المتحدة، اليوم، تزايد أعداد المواطنين الأوكرانيين الفارين من جبهات القتال، إلى ما يقرب من مليوني شخص، وذلك خلال ساعات فقط، مُحذرة من تخطي أعدادهم الـ5 ملايين لاجئ خلال الأيام القادمة، حال عدم توصل الطرفين إلى اتفاق من شأنه إنهاء تلك الحرب.

وكان مجلس الأمن الدولي، عقد أمس الإثنين، جلسة طارئة لمناقشة أخر تطورات الأزمة العسكرية الروسية في أوكرانيا، وسط اتهامات متبادلة من جميع الأطراف حول الدوافع والأسباب الحقيقية وراء انطلاق شرارة تلك الحرب التي بدأت في الـ24 من فبراير الماضي، وعلى الرغم مما واجهته من انتقادات ومحاولات دولية غربية وعربية للوساطة، إلا أن أمال حلها لازالت مفقودة حتى اللحظة.