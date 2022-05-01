أسعار الدواجن اليوم الأحد 1-5-2022 في مصر

تناول اللحوم البيضاء بكافة مشتقاتها وأنواعها على مدار أيام الشهر الكريم يقود البعض للعذوف عن تناولها الفترة المقبلة بنفس الكمياتوهو ما يرجح بتراجع أسعار الدواجن، وعليه تبحث ربات المنازل عن المنتجات المختلفة وأسعارها لشرائها قبل إجازة عيد الفطر المبارك، الذييحل يوم الاثنين المقبل وفق الحسابات الفلكية.

وعليه تجيب بوابة «الوطن» خلال هذا التقرير عن أسعار الدواجن ومنتجاتها اليوم الأحد الموافق 1 مايو من عام 2022 في الأسواق المختلفة حرضا من البوابة على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء والمواطنون بشكل يومي، التي جاءت كالتالي:

أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق اليوم

- جاء سعر الكيلو جرام من صدور الدجاج ليسجل نحو 75 جنيهًا.

- وتراوح سعر كيلو الدبابيس بين 82 و100 جنيه.

- وصل سعر الكيلو الواحد من الدواجن الحية، التي يصل وزنها إلى 2 كيلو إلى 77 جنيهًا.

- وتراوح سعر كيلو الفيليه بين 90 و100 جنيه.

- وبالنسبة لسعر الكيلو من الأوراك، فتراوح بين 48 و52 جنيهًا.

- وتراوح سعر الكيلو جرام من الشيش طاووق بين 70 و90 جنيهًا.

- وتراوح سعر كيلو الدجاج بين 42 و48 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الكبدة والقوانص اليوم بين 50 و55 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم الأحد

أما عن أسعار الكتاكيت اليوم الأحد الموافق 1-5-2022 في الأسواق المحلية والمحلات التجارية الموجودة في مختلف محافظات مصر، لتسجلاستقرارا منذ عدة أيام دون تغيير.

وتراوح سعر الكتكوت الأحمر الواحد بين 8 و12 جنيها، وسعر الكتكوت الساسو بين 2.75 و3.25 جنيه، وتراوح سعر الكتكوت الأبيض اليوم2.2 و6 جنيهات.

أسعار الكبدة اليوم الأحد

- ووصل سعر كيلو الكبدة اليوم 85 جنيهًا، كما وصل سعر الكيلو من القوانص إلى 67 جنيهًا.

- وجاء سعر الكيلو من الفيلية الرومي ليصل إلى 140 جنيهًا.