أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 4-5-2022 في مصر

يبحث الكثيرون بالتزامن مع ثالث أيام عيد الفطر المبارك، عن أسعار الدواجن ومشتقاتها في المحلات التجارية الكبرى، والتي استقرت، وحافظت على نفس أسعارها بداية من الأسبوع الجاري.

وفي هذا الصدد، يعرض موقع بوابة «الوطن» خلال هذا التقرير أسعار الدواجن ومشتقاتها اليوم الأربعاء الموافق 4 مايو من عام 2022 في الأسواق المختلفة، وفق جولة أجرتها «الوطن»، حرصًا منها على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء والمواطنون بشكل يومي، التي جاءت كالتالي:

أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق اليوم

وجاءت أسعار الدواجن في المحلات التجارية الكبرى كالآتي:

- تراوح سعر كيلو الفيليه بين 90 و100 جنيه.

- وبالنسبة لسعر الكيلو من الأوراك، فتراوح بين 48 و52 جنيهًا.

- وتراوح سعر الكيلو جرام من الشيش طاووق بين 70 و90 جنيهًا.

- وتراوح سعر كيلو الدجاج بين 42 و48 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الكبدة والقوانص اليوم بين 50 و55 جنيهًا.

- جاء سعر الكيلو جرام من صدور الدجاج ليسجل نحو 75 جنيهًا.

- وتراوح سعر كيلو الدبابيس بين 82 و100 جنيه.

- وصل سعر الكيلو الواحد من الدواجن الحية، التي يصل وزنها إلى 2 كيلو إلى 77 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء

وبشأن أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء الموافق 4-5-2022 في الأسواق المحلية والمحلات التجارية الموجودة في مختلف محافظات مصر، فسجلت استقرارًا منذ عدة أيام دون تغيير وأسعارها هي:

- تراوح سعر الكتكوت الأحمر الواحد بين 8 و12 جنيها.

- ووصل سعر الكتكوت الساسو بين 2.75 و3.25 جنيه.

- تراوح سعر الكتكوت الأبيض اليوم 2.2 و6 جنيهات.

أسعار الكبدة اليوم

واستقرت سعر كيلو الكبدة اليوم 85 جنيهًا، كما وصل سعر الكيلو من القوانص إلى 67 جنيهًا، بينما وصل سعر الكيلو من الفيلية الرومي ليصل إلى 140 جنيهًا.