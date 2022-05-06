للراغبين في أداء الحج السياحي.. 7 إجراءات يجب الالتزام بها

تعلن وزارة السياحة والآثار الأسبوع المقبل الضوابط المنظمة للحج السياحي لهذا العام، كما ستعلن أيضًا موعد فتح باب التقدم للحج السياحي، وكذا موعد إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار الفائزين بأداء الحج من إجمالي الذين سجلوا أسمائهم.

آليات تسجيل أسماء المواطنين المتقدمين للحج

وكشف مصدر مسؤول بوزارة السياحة والآثار أن الوزارة ستعلن آليات تسجيل أسماء المواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي لدي شركات السياحة، لافتًا إلى أن فترة التقدم للحج ستستمر لنحو 15 يومًا تبدأ بعدها القرعة الإلكترونية لاختيار الفائزين بأداء الحج لهذا العام.

اشتراطات التقدم للحج

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن هناك اشتراطات يجب على المتقدمين للحج السياحي الالتزام بها أهمها ما يلي:

1- ألا يزيد سن المتقدم للحج في مايو الجاري عن 65 عامًا.

2- أن يكون جواز السفر الخاص بالمتقدم للحج ساري لمدة عام على الأقل.

3- ألا يكون المتقدم أدى الحج قبل ذلك.

4- ألا يكون تقدم وسجل اسمه هذا العام لدى أي جهة من الجهات المصرية الأخرى، المنظمة للحج وهي وزارتي الداخلية المنظمة لحج القرعة ووزارة التضامن المنظمة لحج الجمعيات الأهلية.

5- أن يقوم بدفع مبلغ جدية الحجز الذي تحدده وزارة السياحة والآثار، وفقًا لمستوى برنامج الحج الذي يختاره.

6- أن يكون المتقدم حاصلًا على جرعات التطعيم الخاصة بكورونا، وبأحد الأمصال المعتمدة من المملكة العربية السعودية.

7- ألا يقل سن السيدات المتقدمات للحج عن 45 سنة، وإن كان أقل من ذلك فلابد من وجود محرم معها.

وكان ناصر تركي عضو اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة، أكد في تصريح سابق لـ«الوطن»، أن أسعار برامج الحج لم تحدد بالضبط عند إعلان الضوابط، نظرًا لعدم معرفة أسعار العديد من الخدمات التي تدخل ضمن تكلفة برنامج الحج السياحي، كقيمة خدمات إقامة الحجاج بمخيمات منى وعرفات، وأسعار تذاكر الطيران الخاصة بالحج، والأسعار النهائية لفنادق إقامة الحجاج بمكة والمدينة، التي تختلف بين كل مستوى والآخر، فضلا عن أسعار وسائل النقل الداخلي بالمملكة العربية السعودية، متوقعًا ألا تقل أسعار برامج الحج بالنسبة للمستوى الاقتصادي عن 110 آلاف جنيه.