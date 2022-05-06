لماذا قررت اليابان إعادة تشغيل مفاعلاتها النووية؟

سلطت صحيفة جابان تايمز اليابانية؛ الضوء على قرار اليابان إعادة تشغيل بعض مفاعلاتها النووية المتوقفة منذ عام 2011، وأسباب هذا القرار الذي يبدو مفاجئًا، خصوصا وأنه يتزامن مع تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، والذي تأخذ فيه طوكيو موقفًا معارضًا وبقوة للعملية العسكرية الروسية.

وبعد الكارثة التي حدثت قبل 11 عامًا في محطة للطاقة النووية في محافظة فوكوشيما، أدى زلزال وتسونامي إلى انهيار ثلاثي، فأوقفت اليابان معظم محطاتها النووية.

قرار تشغيل محطات الطاقة النووية في اليابان محفوف بالمخاطر

ووفقا للصحيفة، فإن قرار إعادة تشغيل المحطات محفوف بالعواطف والحسابات السياسية، ناهيك عن المهمة الفنية الهائلة لتحصين المحطات ضد الكوارث المستقبلية في دولة معرضة للزلازل.

وقال ديساكو ياماموتو، الأستاذ المشارك في الدراسات الآسيوية بجامعة كولجيت، وهو من مواليد كاشيوازاكي إن اليابان ليست مثل الصين الشيوعية التي يمكنها فرض مشروع إعادة تشغيل المحطات النووية على المجتمعات.

والمعارضة المحلية ليست العقبة الوحيدة أمام إعادة تشغيل محطات الطاقة النووية، وفق الصحيفة، ويجب أن تلتزم جميع المحطات بإرشادات جديدة صارمة اعتمدتها الجهة المنظمة للطاقة النووية في البلاد بعد عامين من كارثة فوكوشيما.

كما يتعين على المشغلين إقامة جدران بحرية أعلى جودة، وبناء أحواض تبريد احتياطية، وتركيب فتحات مصفاة من شأنها تقليل التصريفات المشعة.

24 مفاعلًا نوويًا توقفوا عن العمل في اليابان

ومن بين 60 مفاعلًا في اليابان، جرى إيقاف تشغيل 24 مفاعلًا، وتعمل خمسة مفاعلات في الوقت الحالي. وتمت الموافقة على إعادة تشغيل خمسة آخرين، ولكن تم تعليقهم لإجراء فحوصات روتينية، وثلاثة قيد الإنشاء، ولم تتم الموافقة على البقية لإعادة التشغيل.

حرب روسيا وأوكرانيا تشكل سببًا رئيسيًا في القرار

وتساهم الطاقة النووية الآن بأقل من 4٪ من الكهرباء في البلاد، بانخفاض عن الثلث تقريبًا قبل كارثة فوكوشيما، وتستمد اليابان حاليًا أكثر من ثلاثة أرباع الكهرباء من الوقود الأحفوري، وحوالي 18٪ من مصادر الطاقة المتجددة.

ومنذ عام 2014، قال الحزب الليبرالي الديمقراطي، إن المحطات النووية يجب أن تولد أكثر من 20٪ من الكهرباء في اليابان بحلول عام 2030.

ووفقا للصحيفة، قد جعلت الحرب في أوكرانيا وخطر انقطاع التيار الكهربائي في طوكيو، بعد زلزال قوي هذا الربيع الجمهور أكثر تقبلاً لمسألة إعادة تشغيل محطات الطاقة النووية المتوقفة.