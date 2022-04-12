اليابان تدرج بنكي «سبيربنك» و«ألفا بنك» الروسيين في قائمة العقوبات

قالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان، إن «طوكيو»، أدرجت بنكي «سبيربنك»، و«ألفا بنك»، الروسيين، في قائمة العقوبات الإضافية المفروضة على روسيا وسيتم تجميد أصولهما، وحظر التعاملات معهما، كما فرضت السلطات حظر على الاستثمار المباشر الجديد في روسيا.

وقال وزير الاقتصاد الياباني «كويتشي هاجيودا»، في تصريح صحفي، إن الحظر شمل استيراد أنواع معينة من الأخشاب، وعدد من الآلات والكحول من روسيا ويدخل حيز التنفيذ في 19 أبريل الجاري، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «كيودو» اليابانية.

وكان مجلس الوزراء الياباني، وافق في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، على عقوبات إضافية ضد روسيا، وتجميد أصول 398 فردا روسيا منهم «كاترينا تيخونوفا وماريا فورونتسوفا»، ابنتا الرئيس فلاديمير بوتين وزوجة وزير الخارجية سيرجي لافروف، ليرتفع إجمالي الشخصيات التي شملتها العقوبات إلى 499 شخصا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «كيودو»، اليابانية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

«لندن»: استخدام الأسلحة الكيماوية في أوكرانيا سيكون تصعيدا خطيرا

بدورها، قالت السلطات البريطانية، إنّ استخدام الأسلحة الكيماوية في أوكرانيا، سيكون تصعيدا خطيرا، موضحة أن «لندن»، ستحاسب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظامه، وفقا لما ذكرته قناة «العربية»، الإخبارية.

من جانبها، أعلنت الولايات المتحدة، أنها تتوقع أن يكون معدل التضخم لشهر مارس الجاري في بلادها مرتفعًا بشكل غير عادي، بسبب غلاء الأسعار الذي تسبّب فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية الحرب «الروسية الأوكرانية».

توقعات ببلوغ معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 1.2% بسبب «الحرب الروسية الأوكرانية»

ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم لشهر واحد 1.2%، مقارنة بـ0.8% في فبراير الماضي، فيما من المتوقع بقاء معدل التضخم الأساسي، أن يظل عند 0.5%، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز»، الإخبارية.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة، جين ساكي، في مؤتمر صحفي يومي إن «البيت الأبيض» يتوقع اختلافًا كبيراً بين معدل التضخم العام والتضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الطاقة والنفط المرتفعة.