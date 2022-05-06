شيخ الأزهر يطمئن على أحمد عمر هاشم بعد إصابته بكسر في الفخذ

أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مساء أمس الخميس، مكالمة هاتفية مع الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بعد إصابة الأخير بشرخ في عظمة الفخذ، يُجري على إثرها جراحة سريعة في مستشفى دار الفؤاد.

شيخ الأزهر يتمنى الشفاء للدكتور أحمد عمر هاشم

وأعرب شيخ الأزهر عن تمنياته بالشفاء العاجل للأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، داعيًا المولى -عز وجل- أن يجعل هذه الإصابة في ميزان حسناته، وأن يشفيه شفاء من عنده لا يغادر سقمًا، وأن يرزقه دوام الصحة والعافية.