رئيس التحرير

محمود مسلم

شيخ الأزهر يطمئن على أحمد عمر هاشم بعد إصابته بكسر في الفخذ

كتب:

إسراء طلعت
01:15 ص | الجمعة 06 مايو 2022
الدكتور أحمد عمر هاشم

الدكتور أحمد عمر هاشم

أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مساء أمس الخميس، مكالمة هاتفية مع الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بعد إصابة الأخير بشرخ في عظمة الفخذ، يُجري على إثرها جراحة سريعة في مستشفى دار الفؤاد.

شيخ الأزهر يتمنى الشفاء للدكتور أحمد عمر هاشم

وأعرب شيخ الأزهر عن تمنياته بالشفاء العاجل للأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، داعيًا المولى -عز وجل- أن يجعل هذه الإصابة في ميزان حسناته، وأن يشفيه شفاء من عنده لا يغادر سقمًا، وأن يرزقه دوام الصحة والعافية.

اقرأ المزيد:

مفيد عاشور عن الاستعداد لتجسيد شخصية شيخ الأزهر: شاهدت فيديو مدته 8 ساعات

الأزهر يحذر من إساءة استخدام الدعم المقدم للدول المسلمة الأكثر احتياجا

عاجل.. شيخ الأزهر يوجه برحلة حج لامرأة قبلت الصلح في زوجها بقنا

بعد 210 سنوات.. الأزهر يحيي ذكرى الشيخ عبد الله الشرقاوي إمام الشافعية
بقلم إسراء طلعت