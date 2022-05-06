مفيد عاشور عن الاستعداد لتجسيد شخصية شيخ الأزهر: شاهدت فيديو مدته 8 ساعات

كشف الفنان مفيد عاشور كواليس تجسيده لشخصية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في مسلسل الاختيار 3، قائلًا إنه استعد كثيرًا حتى يستطيع تجسيده.

عاشور: شاهدت فيديو 8 ساعات

وأضاف «عاشور»، خلال لقاء ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني: «حاولت أجمع معلومات عن الشخصية، لأني مكنش ليا الشرف إني أقابل شيخ الأزهر لظروف ما وضيق الوقت، ولكن أنا شاهدت مقطع فيديو حوالي 8 ساعات، يعرض لقاءات للإمام الأكبر».

وأوضح أن الفنان الحقيقي يعيش حياته مهمومًا بحثًا عن تقديم كل ما هو جديد، لافتًا إلى أنه كان سيوافق على تقديم شخصية شريرة في مسلسل الاختيار 3 إذا عُرض عليه الأمر.

صدق الممثل طريقه لقلب الجمهور

ولفت أن صدق الممثل هو الطريق لقلب الجمهور، وأنه بدأ كممثل محترف عبر مسلسل رحلة أبو العلا البشري، وينتقي ما يقدمه من أعمال فنية بناءً على حبه للشخصية، موضحًا أنه خاض تجربة السنيما كانت أمام الفنان يوسف شعبان في فيلم ليلة القبض على بكيزة وزغلول.

وأكد أن الفنان يجب أن يكون مسؤولًا عما يقدمه بعد تحقيق نجاحات خلال مشواره الفني وليس في بداياته فقط، موضحًا أنه بدأ مشواره الفني محترف منذ 35 عامًا، لافتًا إلى أنه من محافظة الإسماعيلية، ودرس الهندسة بناءً على رغبة والده، وبعدها دخل الجيش برتبة ضابط احتياط، وخلال وجوده درس في معهد الفنون المسرحية.

عاشور: المسرح أبوالفنون

وأفاد بأن لحظة وقوفه على المسرح لا تقدر بثمن، لوقوف الممثل أمام الجمهور، فالمسرح هو أبوالفنون، متابعًا: «لا يمكن التطاول أو المقارنة بين العصر الحالي وعصر الأساتذة أمثال الراحلين محمود ياسين، أحمد زكي ومحمود عبدالعزيز».