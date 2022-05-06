أحمد عمر هاشم يكشف تفاصيل حالته الصحية: شرخ في عظمة الفخذ

طمأن فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء، محبيه وتلاميذه، على حالته الصحية بعد تعرضه لكسر في عظمة الفخذ.

أحمد عمر هاشم يطمئن محبيه

وكتبت الصفحة الرسمية للدكتور أحمد عمر هاشم عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «يطمئن فضيلة الإمام الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء محبيه علي صحته، بعد إصابته بشرخ في عظمة الفخذ، يجري على إثرها جراحة سريعة».

ودعت صفحة الدكتور أحمد عمر هاشم له بالشفاء العاجل: «فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ عليه بالشفاء العاجل، وألّا تدع فينا جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل».

شيخ الأزهر يطمئن على عمر هاشم

وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قد أجرى مساء أمس الخميس، مكالمة هاتفية مع الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بعد إصابة الأخير بشرخ في عظمة الفخذ، يُجري على إثرها جراحة سريعة في مستشفى دار الفؤاد.

وأعرب الطيب عن تمنياته بالشفاء العاجل للأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، داعيًا المولى -عز وجل- أن يجعل هذه الإصابة في ميزان حسناته، وأن يشفيه شفاء من عنده لا يغادر سقمًا، وأن يرزقه دوام الصحة والعافية.

وانتشرت الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تدعو للدكتور أحمد عمر هاشم بالشفاء العاجل.