السياحة: إلغاء الحج البري هذا العام وسفر الحجاج كافة جوا

قال ناصر تركي، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة والأثار إنه لن يكون هناك حج برى هذا العام، مرجعا ذلك إلى قلة أعداد تأشيرات الحج المخصصة للسياحة، فضلا عن الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أن كافة مستويات الحج السياحي التي ستعلن عنها وزارة السياحة والأثار من خلال الضوابط المنظمة للحج لهذا العام ستكون وسيلة السفربها هي «الطيران».

وأضاف لـ«الوطن» أن عدد تأشيرات الحج المخصصة للحج السياحى لهذا العام ستبلغ نحو 45% من عدد التأشيرات التى كانت مخصصة لها عام 2019، وتابع حصة الحج السياحي من تأشيرات الحج لهذا العام ستتجاوز 9 آلاف تأشيرة بقليل في مقابل أكثر من 36 ألف تأشيرة حج كانت مخصصة للسياحة قبل حدوث جائحة كورونا بداية عام 2020.

وزارة السياحة لم تتأخر في إعلان ضوابط الحج السياحي

وأوضح أن إعلان ضوابط الحج السياحى لهذا العام سيكون خلال الأيام المقبلة، مشددا على أن وزارة السياحة لم تتأخر في إعلان الضوابط حيث إن ضوابط الحج السياحي لن تشهد تعديلات كثيرة عما كانت عليه قبل حدوث جائحة كورونا والتي تسببت في حرمان المصريين من أداء الحج خلال العامين الماضيين، منوها إلى أن المملكة العربية السعودية لم تعلن إلى الأن الضوابط النهائية لضوابط الحج لهذا العام.

شركات السياحة جاهزة لتنظيم برامج الحج السياحي

وأشارعضو اللجنة العليا للحج والعمرة إلى أن كافة شركات السياحة المصرية جاهزة لتنظيم برامج الحج السياحى ليتم تنفيذها على أكمل وجه أسوة بما يتم كل عام، موضحا أن بعد غد الأحد هو اليوم الأخير لقيام شركات السياحة الراغبة فى تنفيذ برامج الحج هذا العام بتسجيل اسمائها لدى وزارة السياحة والأثار.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية أعلنت أنها ستستقبل هذا العام مليون حاج من داخل وخارج المملكة.