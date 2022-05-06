توريد 40 طن قمح إلى مطحن الطارق بطور سيناء

أعلن الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بمحافظة جنوب سيناء عن استمرار توريد محصول القمح إلى مطحن الطارق بطور سيناء، وذلك تحت إشراف مديرية الزراعة ومركز البحوث على عملية الحصاد التي بدأت مبكرا عن باقي المحافظات.

تابع شطا في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن إنتاجية الفدان في محافظة جنوب سيناء تتراوح ما بين 10 إلى 12 طن قمح وذلك لقلة استخدام بعض أنواع الأسمدة مثل اليوريا والنترات، موضحا أن المحصول عالي الجودة ونوعيته ممتازة مما يؤكد أن أراضي جنوب سيناء جيدة وتصلح للاستثمار في مجال القمح.

توريد 40 طن قمح

قال سامي عبد القادر وكيل وزارة التموين بمحافظة جنوب سيناء في تصريح خاص لـ «الوطن»، اليوم الجمعة إن الشون تلقت ما يقرب من 40 طن قبل عيد الفطر المبارك، موضحا أن عملية التوريد تبدأ بعد انتهاء إجازة العيد السبت إلى المطحن بالطور تحت إشراف مديرية التموين والزراعة والمحافظة.

وتابع أن سعر الأردب الواحد يبلغ 825 جنيها ويزيد السعر إلى 885 في حال كانت جودة القمح تبلغ 23.5 درجة نقاوة، وأكد أن هناك إقبال من المزارعين على زراعة القمح بعد ارتفاع سعر الأردب هذا العام الذي يبلغ 150 كيلو جرام، مشيرا إلى أن هناك نقطتين تجميع لمحصول القمح للتوفير على المزارع في مطحن الطارق والثانية في مدينة رأس سدر لتوفير مصاريف النقل على المزارعين.

560 فدان قمح إجمالي المساحة المنزعة

أكد الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة أن إجمالي المساحة المنزرعة قمحا هذا العام بلغت نحو 560 فدانا في كل المدن، متوقعا أن تصل هذه المساحة العام المقبل إلى 2000 فدان بعد حزمة القرارات التي أصدرتها الدولة لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة محصول القمح.

وقال إن مديرية الزراعة تقوم بالدور الإرشادي للمزارع بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء وتقدم إليهم التقاوي المدعمة وهي من أفضل الأنواع بالإضافة إلى المساعدة في توفير بعض أنواع الأسمدة من خلال الجمعية الزراعية بالأسعار الرسمية.